《非法正義》這個世界所造就出的暗黑英雄！11月8日即將公開〜

未播出已備受期待的原創劇集《非法正義》即將於11月8日透過Disney+平台公開，劇情內容描述白天是一位守護法律的模範警察大學學生，但到了夜晚直接對於逃離法網的犯罪者進行私下審判的《非法正義》執行者金志龍（南柱赫飾），以及他與圍繞在他身邊，有著不同目的的人們展開激烈的對抗。

在《非法正義》日前公開第二波主視覺海報，和第一波有些類似的呈現，也就是主角南柱赫有著日與夜不同的面貌，而這一次更加強調的是其他與南柱赫密切相關的三位人物角色，包含正在追捕著夜間《非法正義》執行者的廣域搜查隊組長趙憲（劉智泰飾），追隨著這位執行者的財閥二代趙康裕（李浚赫飾），還有想要對執行者進行獨家報導的電視台記者崔美麗（金素辰飾，金素辰曾譯作金素真、金素珍）。他們各自懷有不同的目的接近金志龍，引領著劇情並帶來無法預測的走向。



海報中的下半部，這三人的表情以及野心似乎從眼神中也展露無遺，趙憲身為警察中的組長，總是表情嚴肅並且充滿氣場，誓言逮捕這位夜間行動的黑暗英雄。財閥二世趙康裕則是面帶有些陰險的笑容，他的內心真正目的是什麼還不得而知。另外想要以獨家報導獲得青睞的女記者崔美麗，則是露出迎向挑戰的眼神，對於《非法正義》執行者充滿好奇。



《非法正義》更在海報上寫著「會讓你看見，什麼是真正的正義」，說明了金志龍在白天身為模範警察大學的學生，熟知法律規範，夜晚他卻對逃離法網的人進行嚴懲，實現所謂真正的正義。他所謂真正的正義應該是什麼樣的呢？對於法律以及正義重新開啟新視角的《非法正義》令人期待。《非法正義》預計從11月8日透過Disney+公開，每周三進行更新。

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