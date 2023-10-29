《交易》誰才是最後贏家！人心一變再變，誰該為這次的交易付出代價！ （EP.7 –8完）

[有雷]Wavve原創系列劇集《交易》僅有短短8集長度，但劇情所營造出的緊張感十足，俞承豪與金東輝如願得手鉅款卻引來殺機，兩人甚至反目決定各走各路！金庫的主人更是緊追在後，要剷除所有引起事端的相關人，誰才是這場交易的最後贏家？

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在孝（金東輝飾）與俊成（俞承豪飾）雖然得手鉅款，卻也隨著原本要揭發一切的鄰居車秀安（李周映飾）的死亡而更加不安。人質閔宇（劉秀彬飾）提醒俊成，在孝似乎另外用手機在與外界聯繫，不過俊成仍選擇相信，兩人仍然先以脫身為主要目標。兩人找了一部二手贓車準備逃脫計畫。



閔宇的母親體力不支倒地，她仍動用自己的方式暗中調查著兒子的去向，雖然金主黃總裁對於金庫被破壞極度憤怒，看著閔宇母親更在意的是兒子而非金錢，心生不滿並打算將母親與兒子一同剷除，不過黃總裁的手下卻沒有照做，認為應該留住閔宇母親先一起找出閔宇的去向再決定。



在孝與俊成兩人也討論著應該如何擺脫閔宇母親派來的手下，而人質閔宇則是千方百計想要脫逃，在孝與俊成發現後不斷追逐，三人並扭打至山坡，眼看在孝就快被閔宇打死了，俊成為了營救夥伴而用力用手臂將閔宇勒到暈厥。在孝與俊成認為人質已經沒了呼吸心跳，於是兩人趕緊棄屍逃逸。俊成提議還債後逃往海外，在孝則是陷入沉思。



俊成聯繫債主並且歸還了所積欠的債務，沒想到此時他仍被押往手術台，債主表示接到了在孝的電話，願意多付兩億要他們將俊成殺害並摘除器官……俊成心都冷了，但也提醒在孝，事情的進程並不會如他所想的那樣順利。俊成被黃總裁的手下搭救，而閔宇的母親也來到現場，她早已知道黃總裁打算剷除掉她，而找人先下手為強。



閔宇活著回家了，他對於綁架並虐待他的在孝毫不留情，以當時自己被綁架時的方式對待在孝，結束了他的生命。而對於俊成，閔宇卻想起俊成多次幫助他，綁架似乎也不是俊成的原意，因此打算不追究，並且告訴俊成他在置物櫃保留給父親那筆金額仍在原處，不過當俊成來到置物櫃前，卻被車秀安的警察哥哥直接逮捕……出獄後的俊成，一切歸零重新開始。



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