SHINee與SHINee World攜手同行15載，持續閃耀到永遠！釋出杜比全景聲特別版海報，香港及澳門搶先全球與韓國同步上映

製作方今日釋出杜比全景聲（Dolby Atmos）特別版海報，以SHINee的獨有湖水綠作為主色調，除了前導海報及主海報，今日發放的是第3款海報。 而電影配上杜比全景聲（Dolby Atmos），彷彿置身現場一樣！ 日前在首爾舉行首映禮，據悉電影一開始放映，粉絲就已經淚奔。

電影<My SHINee World>包含了成員在六巡演唱會“SHINee WORLD VI [PERFECT ILLUMINATION]”當中的閃亮演出與及前五場“SHINee World” 演唱會為粉絲帶來感動和興奮的場面。今次這特別演唱會電影亦捕捉了粉絲眼中SHINee過去15年的歷程! 各SHINee成員亦分享他們的心路，珉豪表示最喜歡就是開演唱會，是完全和粉絲在一起的場合，聽著吶喊聲和為他們加油的眼神，這真的是他最大的力量和原動力！而泰民亦表示成員之間與及和粉絲們的連接，是15年來一點

一點地累積起來的。



香港及澳門更是全球首個與韓國同步上映的地區，粉絲及樂迷實不容錯過！

門票現已公開發售：

嘉禾院線：海運、the sky （奧海城）、StagE （屯門）

MCL院線：K11 Art House（尖沙咀K11 Musea）、Festival Grand （又一城）、MCL康怡

CGV 院線：CGV D2 Place （香港）、CGV Cinemas Macau （澳門）

11月3日 與韓國同步限定上映



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