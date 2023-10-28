SHINee與SHINee World攜手同行15載，持續閃耀到永遠！釋出杜比全景聲特別版海報，香港及澳門搶先全球與韓國同步上映

電影<My SHINee World>包含了成員在六巡演唱會“SHINee WORLD VI [PERFECT ILLUMINATION]”當中的閃亮演出與及前五場“SHINee World” 演唱會為粉絲帶來感動和興奮的場面。今次這特別演唱會電影亦捕捉了粉絲眼中SHINee過去15年的歷程! 各SHINee成員亦分享他們的心路，珉豪表示最喜歡就是開演唱會，是完全和粉絲在一起的場合，聽著吶喊聲和為他們加油的眼神，這真的是他最大的力量和原動力！而泰民亦表示成員之間與及和粉絲們的連接，是15年來一點
一點地累積起來的。
香港及澳門更是全球首個與韓國同步上映的地區，粉絲及樂迷實不容錯過！
嘉禾院線：海運、the sky （奧海城）、StagE （屯門）
MCL院線：K11 Art House（尖沙咀K11 Musea）、Festival Grand （又一城）、MCL康怡
CGV 院線：CGV D2 Place （香港）、CGV Cinemas Macau （澳門）
11月3日 與韓國同步限定上映
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