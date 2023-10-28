Netflix確定製作電視劇《Trigger》、《廣場》：金南佶、金英光成為「對手」，蘇志燮、李浚赫成為「兄弟」

都是喜歡的演員！好期待！

新動作災難驚悚劇《Trigger》，描述兩個對「槍」的定義不同的男人所對立的故事。是一段為了弱者應該使用槍的男人，和絕對不能使用槍的男人，兩人解決問題的過程。金南佶將飾演現職警察「李道」，他是前軍隊狙擊手、奧運會金牌得主，逐漸接近可疑的槍擊事故的人物；金英光將飾演具有四次元魅力的「文白」，是武器中間人的核心人物。預計2025年上半年公開。

金南佶今年（2023年）主演Netflix電視劇《盜賊之歌》，並在劇中飾演「李昀」。

金英光去年（2022年）則主演Netflix電視劇《命定之人》，並在劇中飾演「成閏伍」。兩位「禁慾系男神」的相遇，令不少劇迷期待。

而改編自同名網漫的《廣場》，描述過去在汝矣島國會議事堂廣場前爭奪首爾霸權並在戰鬥中生存下來的兩個組織的故事。以弟弟突然死亡、揭開祕密的主人公的人生爲中心展開。

蘇志燮飾演「基準」，11年後回來為弟弟復仇；李浚赫特別出演基準的弟弟「基碩」；許峻豪與安吉強分別飾演兩個組織的代表；秋英宇飾演許峻豪在劇中的檢察官兒子；趙賢哲飾演許峻豪在劇中的左右手；孔明飾演安吉強在劇中的組織繼承人；李凡秀飾演處理弟弟之死的代表；車勝元特別出演讓兩個組織共存的中間人。

繼去年《醫法刑事》後回歸小螢幕的蘇志燮，也通過個人Instagram分享《廣場》第1集的劇本照，看來已經開拍了呢！

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