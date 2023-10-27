粉丝早知道BIGBANG G-Dragon的情况？这状态和刘亚仁好像啊：魂不守舍，小动作不断

25日晚韩媒惊爆BIGBANG成员G-Dragon吸毒，韩国仁川警察厅以违反毒品类管理相关法律的嫌疑对其进行了不拘留立案。

身为K-POP界的顶流，消息一经曝光震惊全亚洲的同时，也令粉丝们回忆起了几个月前的事情。

今年5月9日，GD为参加CHANEL的活动经由仁川机场前往美国LA。 入关之前他接受了媒体的拍照，当时他的状态有些「诡异」。 在保全人员的护卫下从保姆车上下来的GD步伐不稳，身体摇摇晃晃，在斑马线前等候红绿灯时GD又开始扭来就去像在松解身体。 之后进入机场的过程中，GD也显示出了不安的模样，不时抖手摸头、抱著脑袋、耸肩等，小动作不断，一秒都不停息。



当时影片公开时，被不少粉丝解释称是GD害怕镜头，不想被拍才这样。 但昨天GD吸毒丑闻公开之后再来看这段影片，大家又有了不一样的想法，尤其是粉丝们很担心GD的状态，留言表示：「真可惜，可能因为嗑药了才这样，希望有人能够帮助他」、「虽然觉得他很可怜，但他肯定吸了」、「看到他这种魂不守舍的样子，我真的好难过」等。 还有网友表示：「当时我看到这段影片之后大受打击，一个礼拜疯狂看他其他的影片，太伤心了，希望有人救救他，是嗑药了吧」、「和刘亚仁当时给我的感觉一模一样」、「如果看到他这个样子还没有疑心的话，只能说你有问题，已经这么严重了」、「其实这段影片出来时大家就都猜到他嗑药了，没想到是真的」等。

另一段4月经由金浦机场出国的影片同样引人注意，GD反覆将手拿出口袋、放入口袋，模样很不正常。



2011年时，G-Dragon就曾因涉嫌吸食大麻而被检方调查，当时被判了缓起诉。



【10/27最新消息】

GD通过律师发布声明：「首先我没有使用毒品，而且与最近媒体报道的『违反毒品类管理法律』相关新闻内容无关。 不过我知道很多人都在担忧，所以会积极诚实地配合搜查机构的调查。」

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