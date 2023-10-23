燃燒生命！韓國不再拍「日更情景喜劇」事出有因：連續8個月一天都不得休

這強度不知比西方的情景喜劇高出多少倍，真的是燃燒生命啊！

追韓劇多年的朋友應該都對古早情景喜劇印象很深，例如《搞笑一家親》《順風婦產科》等等，但近年來卻再也見不到令人有印象的同類型劇。 事實上，1990年代韓國三大台都有很多日更情景喜劇，到2000年代初期還在製作。 但SBS和MBC陸續在2005和2012年叫停該系列，KBS也在2017年播出《一絲的純情》後再未製作任何日更情景喜劇。



近日有韓國網友發帖討論為何出現這一現象，引用了《搞笑一家親》紀錄片裡的內容。 2021年推出的這部紀錄片採訪了多位當年的主演，其中金彗星透露當時的拍攝強度，現在看來相當驚人：一周有6天都在拍戲，剩餘1天要把接下來5天的台詞全部背下，長達8個月都是這樣緊鑼密鼓地拍攝，直到「馬上要昏倒的前一秒」。



徐敏貞累到在片場流鼻血，也只能補補妝繼續拍：



電視劇專欄作家李承翰（音）也表示韓國電視節目工作強度都非常高，很多都是劇本寫一段熬夜拍一段，日更情景喜劇更是重災區：「160集在外國是8年的份量，在韓國半年就播完了。」



舉例來說，《六人行》（老友記）共236集、播了9年8個月，《宅男行不行》（囧男大爆炸）共279集、播了11年9個月，而SBS的《大發家族》227集只播了1年，《茱麗葉的男朋友》293集播了1年2個月，《順風婦產科》682集也只播了2年9個月。



很多網友表示惋惜：「徐敏貞當時和丈夫戀愛中，對方從美國飛來看她都經常見不到一面」「《三男三女》時聽說是虐待演員和工作人員的程度」「把人榨乾是某種國民性嗎」「鄭埻夏當時同時拍《搞笑一家親》和《無限挑戰》，是怎麼做到的啊」「可以做季播制嗎，一周2集也好」「 現在只能回顧老劇，好想看新的情景喜劇啊」。

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