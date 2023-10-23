燃烧生命！韩国不再拍「日更情景喜剧」事出有因：连续8个月一天都不得休

这强度不知比西方的情景喜剧高出多少倍，真的是燃烧生命啊！

追韩剧多年的朋友应该都对古早情景喜剧印象很深，例如《搞笑一家亲》《顺风妇产科》等等，但近年来却再也见不到令人有印象的同类型剧。 事实上，1990年代韩国三大台都有很多日更情景喜剧，到2000年代初期还在制作。 但SBS和MBC陆续在2005和2012年叫停该系列，KBS也在2017年播出《一丝的纯情》后再未制作任何日更情景喜剧。



近日有韩国网友发帖讨论为何出现这一现象，引用了《搞笑一家亲》纪录片里的内容。 2021年推出的这部纪录片采访了多位当年的主演，其中金彗星透露当时的拍摄强度，现在看来相当惊人：一周有6天都在拍戏，剩余1天要把接下来5天的台词全部背下，长达8个月都是这样紧锣密鼓地拍摄，直到「马上要昏倒的前一秒」。



徐敏贞累到在片场流鼻血，也只能补补妆继续拍：



电视剧专栏作家李承翰（音）也表示韩国电视节目工作强度都非常高，很多都是剧本写一段熬夜拍一段，日更情景喜剧更是重灾区：「160集在外国是8年的份量，在韩国半年就播完了。」



举例来说，《六人行》（老友记）共236集、播了9年8个月，《宅男行不行》（囧男大爆炸）共279集、播了11年9个月，而SBS的《大发家族》227集只播了1年，《茱丽叶的男朋友》293集播了1年2个月，《顺风妇产科》682集也只播了2年9个月。



很多网友表示惋惜：「徐敏贞当时和丈夫恋爱中，对方从美国飞来看她都经常见不到一面」「《三男三女》时听说是虐待演员和工作人员的程度」「把人榨干是某种国民性吗」「郑埻夏当时同时拍《搞笑一家亲》和《无限挑战》，是怎么做到的啊」「可以做季播制吗，一周2集也好」「 现在只能回顾老剧，好想看新的情景喜剧啊」。

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