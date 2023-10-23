曾被骂到暂停拍摄的全昭旻决定退出《Running Man》，10月30日录制最后一期

演员全昭旻宣布退出《Running Man》。

今日（23日），全昭旻所属经纪公司KINGKONG by STARSHIP方面发表公开声明，表示：「全昭旻将於10月30日录制最后一期《Running Man》，就此离开SBS的《Running Man》。 在这档缘分不浅的节目中她也曾煞费苦心，在与《Running Man》成员们、节目组和公司长时间讨论之后，也为了能够在之后的表演中带给大家更好的一面，她决定要有一段充电的时间。 感谢从2017年4月开始，在过去的6年时间里与全昭旻共度每个周末的观众们，也希望大家继续支持全昭旻。」



2017年全昭旻加盟《Running Man》时并未被所有观众看好，之后就开始了漫长的恶评之路。 被称为「疯子」的她为了配合节目人设，经常把自己打扮成「疯子」一样，这一点让那些不想要新成员加入的节目粉不断写下恶评，还骂她太会抢镜，以至於宋智孝连节目分量都保证不了，有偏激的观众更是涌入全昭旻、 甚至在她家人的SNS上留言诅咒，很多话不堪入目，另其身心疲惫，有一段时间全昭旻实在支撑不下去而缺席过《Running Man》一段时间。



对於全昭旻的离开，有不少观众表达了不舍，表示：「她真的很认真，不过她离开是对的，演员要维护好形象」、「不行，你不能走，太可惜了」、「我私下见过她一次，她比在节目中要文静稳重得多，每次录节目应该是提起十足的精神吧，确实很累」、「演戏和综艺并行真的太累了，昭旻啊，辛苦了，作为节目的忠实观众，我很喜欢你」等。

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