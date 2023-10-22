先婚後愛才對味！契約結婚韓劇題材：金裕貞.宋江《我的惡魔》對上《烈女朴氏契約結婚傳》李世榮.裴仁爀

兩部關於「契約婚姻」的韓劇都將在下個月首播，各自加入了不同的奇幻元素，大家會先追哪一部呢？

韓劇題材常常會有一下子都是「醫療劇」或是「同職業性質主角」的撞題材情形，這次更加特別的是，有兩部關於「契約婚姻」先婚後愛的韓劇即將推出，雖然有著共同性質，但內容和人設卻是完全不同，究竟到時候會是哪一部更有話題？更加吸引人呢？

首先是由金裕貞和宋江主演的 SBS 全新奇幻浪漫韓劇《我的惡魔》（My Demon），被業界稱作是「浪漫喜劇的頂級組合」，光公開預告兩張超偉大的臉就征服了無數網友的心！講述一夜之間失去能力的惡魔－鄭救援（宋江 飾），與四面楚歌的財閥繼承人－都道熙（金裕貞 飾）之間的「異種」刺激同居羅曼史。





▼最新預告，由《你喜歡布拉姆斯嗎？》的金章煥導演執導，《哲仁王后》崔雅溢編劇執筆，預計在11月24日首播，Netflix 同步播出：（台詞排練讀本現場的化學反應也很棒）



另一部則是由李世榮和裴仁爀主演的 MBC 漫改新劇《烈女朴氏契約結婚傳》，雙人海報推出時也引發熱烈反響，兩位都是能夠和對手營造出絕佳CP感的演員，期待這部劇播出的人也非常多。內容講述朝鮮被稱為漢陽第一怨女的大齡女子－朴連遇（李世榮 飾）在成親當天成為寡婦後意外穿越到現代，遇上和古代丈夫樣貌完全相同的單身主義男－姜泰河（裴仁爀 飾），兩人簽下契約婚姻書的奇幻愛情故事。





▼最新預告由《我身後的陶斯》朴尚勳導演執導和《妻子緋聞－起風了》高南貞編劇執筆，預計在11月中旬播出，香港觀眾即可透過「黃Viu煲劇平台」無縫緊貼本劇的最新進度。



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