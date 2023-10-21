又有劇組惹議！禹棹奐、李瑜美主演《Mr.浮游生物》劇組違法亂丟垃圾

Netflix新作《Mr.浮游生物》日前爆出違法棄置垃圾，引起爭議。

《Mr.浮游生物》描述因失誤而誕生的男子，他海藻般的人生在最後的旅途上，遇上了世界上最不幸的女人，被強制同行的趣味故事，由禹棹奐、李瑜美、吳正世與金海淑主演。



根據《Sports Seoul》報導‎，有讀者爆料《Mr.浮游生物》劇組在濟州島西歸浦市和順附近進行拍攝，結束後卻丟棄垃圾離開了。現場照片可見至少兩大袋垃圾，裝滿了寶特瓶、飲料杯、廢紙等等，其中廢紙是劇組行程表與拍攝內容如分鏡表，製作人姓名甚至副導演手機號碼都看得到。《Mr.浮游生物》的作為令人搖頭，除了隨意清倒垃圾破壞環境之外，拍攝內容以及工作人員個人資料外洩，恐怕會造成損失以及許多不必要的麻煩。



[단독] 촬영팀 민폐 논란 또 터졌다…우도환·이유미·오정세 ‘Mr.플랑크톤’ 쓰레기 무단투기 pic.twitter.com/hjHcWNQt7L — DRAMA KAPOOK (@DramaKapook) October 16, 2023

製作公司Based Story與HighZiumStudio目前已透過Netflix說明，15日在濟州和順金沙灘拍攝是事實，原訂當天日落後收工，以及隔天上午進行清掃。經過確認之後，會再注意打掃衛生，今後在拍攝過程會更加慎重，並承諾不再發生。

近日「劇組擾民」之事似乎層出不窮，‎《TVDaily》還整理出今年一連串的類似事件，例如BTOB李昌燮主持的YouTube節目《轉學生》在高麗大學拍攝時，工作人員強硬管制學生們出入學生餐廳動線；宇宙少女苞娜與IVE張員瑛姐姐張真瑛主演的TVING原創劇《金字塔遊戲》，在學區上學時間圍住人行道與自行車道拍攝，卻沒替行人與孩子們指揮交通，至使孩子們危險走上車道的狀況發生；‎張基龍與千玗嬉JTBC《雖然不是英雄》在醫院急診室拍攝，霸道阻止高風險產婦通行。



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