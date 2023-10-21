【K社韓國小百科】慘事一週年忌！萬聖節來臨韓網吵翻：今年能不能去梨泰院？

萬聖節在即，另很多人又想到了1年前的慘事。

去年的萬聖節，原本熱鬧的梨泰院一度變成人間煉獄，參加萬聖節派對人群中發生了嚴重的踩踏事件，造成150多人死亡，事故發生後，韓國政府宣佈，從10月30日至11月5日為「國家哀悼期」。



[인턴액티브] 이태원 참사 1년…핼러윈 축제 놓고 갑론을박 https://t.co/7FCN9bMK3E — 연합뉴스 (@yonhaptweet) October 17, 2023

隨著今年萬聖節腳步的臨近，廣大韓國網友們就「今年應不應該去梨泰院玩」展開了激烈的討論，一天不到就有20多萬的點擊率。 有網友認為：「難道除了梨泰院就沒有別的地方去了嗎？」 、「一定要去那裡嗎」、「腦子是怎麼想到要去梨泰院的？」 ，表示無法理解去年出了那樣震驚全國的慘事之後，怎麼還有人想要再去。 但也有不少網友覺得：「梨泰院裡的店家要靠萬聖節賺錢啊」、「那件事情確實要追悼，但也不能指責想去玩的人吧」、「活著的人就不能去玩了？」 等。

此外，為了避免去年的慘事再次發生，首爾市升級了大規模密集活動的災難安全應對系統，增設了通過監控器能自動探測人流密集度等數值、遇到危險狀況發生時會自動清點人數的設施，這套設施將於萬聖節當日正式啟用。



이태원 참사 1주기 앞둔 서울시, 지능형 재난안전시스템 구축 임경애 기자 기자 https://t.co/XPvYOsmsop — 맹호 (@3162005) October 12, 2023

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