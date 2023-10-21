又有剧组惹议！禹棹奂、李瑜美主演《Mr.浮游生物》剧组违法乱丢垃圾

Netflix新作《Mr.浮游生物》日前爆出违法弃置垃圾，引起争议。

《Mr.浮游生物》描述因失误而诞生的男子，他海藻般的人生在最后的旅途上，遇上了世界上最不幸的女人，被强制同行的趣味故事，由禹棹奂、李瑜美、吴正世与金海淑主演。



根据《Sports Seoul》报导‎，有读者爆料《Mr.浮游生物》剧组在济州岛西归浦市和顺附近进行拍摄，结束后却丢弃垃圾离开了。现场照片可见至少两大袋垃圾，装满了宝特瓶、饮料杯、废纸等等，其中废纸是剧组行程表与拍摄内容如分镜表，制作人姓名甚至副导演手机号码都看得到。《Mr.浮游生物》的作为令人摇头，除了随意清倒垃圾破坏环境之外，拍摄内容以及工作人员个人资料外泄，恐怕会造成损失以及许多不必要的麻烦。



[단독] 촬영팀 민폐 논란 또 터졌다…우도환·이유미·오정세 ‘Mr.플랑크톤’ 쓰레기 무단투기 pic.twitter.com/hjHcWNQt7L — DRAMA KAPOOK (@DramaKapook) October 16, 2023

制作公司Based Story与HighZiumStudio目前已透过Netflix说明，15日在济州和顺金沙滩拍摄是事实，原订当天日落后收工，以及隔天上午进行清扫。经过确认之后，会再注意打扫卫生，今后在拍摄过程会更加慎重，并承诺不再发生。

近日「剧组扰民」之事似乎层出不穷，‎《TVDaily》还整理出今年一连串的类似事件，例如BTOB李昌燮主持的YouTube节目《转学生》在高丽大学拍摄时，工作人员强硬管制学生们出入学生餐厅动线；宇宙少女苞娜与IVE张员瑛姐姐张真瑛主演的TVING原创剧《金字塔游戏》，在学区上学时间围住人行道与自行车道拍摄，却没替行人与孩子们指挥交通，至使孩子们危险走上车道的状况发生；‎张基龙与千玗嬉JTBC《虽然不是英雄》在医院急诊室拍摄，霸道阻止高风险产妇通行。



草莓@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究