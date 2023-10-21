《Running Man》釋出SEVENTEEN「夫碩順」的預告照！三人也將在明天率先公開新歌〈音樂之神〉的舞台

【多圖】男團 SEVENTEEN 新歌〈音樂之神〉的live表演搶先看！克拉們（CARAT，粉絲名）千萬不要錯過啊～～～。

人氣男團 SEVENTEEN 綜藝感超強的小分隊：夫碩順（BSS）出演SBS熱門綜藝節目《Running Man》將在明天播出，官方也率先公開了他們出演的預告照。





▼最新預告，「升天般的高度緊張時刻」勝寛、DK、Hoshi來襲！每個選擇都能瞬間改變你的命運：







▼官方特別公開了三人的幕後採訪片段，DK表示最想看到在錫哥，Hoshi則是所有RM成員依序都說了一遍，勝寛則是很有眼力的說自己也全都想見，但跟DK一樣最想見到在錫哥，DK最後再補一句：「我也全都想見哦～」



此外，官方釋出的預告圖宣傳新聞稿提到了，Hoshi有說自己是「劉line」（劉在錫陣營），所以他個人也是偏好喜歡大神劉在錫～！XD











三人也將在節目上首度公開新歌〈音樂之神〉的live表演，粉絲們想搶先看到的話，千萬不要錯過明天（10月22日）下午18:15播出的節目喔。



▼SEVENTEEN 新歌預告公開，最後一幕疑似是舞蹈動作的劇透：



最新的第二版預告：



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