《Running Man》释出SEVENTEEN「夫硕顺」的预告照！三人也将在明天率先公开新歌〈音乐之神〉的舞台

【多图】男团 SEVENTEEN 新歌〈音乐之神〉的live表演抢先看！克拉们（CARAT，粉丝名）千万不要错过啊～～～。

人气男团 SEVENTEEN 综艺感超强的小分队：夫硕顺（BSS）出演SBS热门综艺节目《Running Man》将在明天播出，官方也率先公开了他们出演的预告照。





▼最新预告，「升天般的高度紧张时刻」胜寛、DK、Hoshi来袭！每个选择都能瞬间改变你的命运：







▼官方特别公开了三人的幕后采访片段，DK表示最想看到在锡哥，Hoshi则是所有RM成员依序都说了一遍，胜寛则是很有眼力的说自己也全都想见，但跟DK一样最想见到在锡哥，DK最后再补一句：「我也全都想见哦～」



此外，官方释出的预告图宣传新闻稿提到了，Hoshi有说自己是「刘line」（刘在锡阵营），所以他个人也是偏好喜欢大神刘在锡～！XD











三人也将在节目上首度公开新歌〈音乐之神〉的live表演，粉丝们想抢先看到的话，千万不要错过明天（10月22日）下午18:15播出的节目喔。



▼SEVENTEEN 新歌预告公开，最后一幕疑似是舞蹈动作的剧透：



最新的第二版预告：



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