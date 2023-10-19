《經常請吃飯的漂亮姐姐》PD浪漫電視劇新作《畢業》將由鄭麗媛搭檔魏嘏雋演出

tvN與TVING的最新電視劇作品《畢業》終於結束了選角作業，並於今日正式投入拍攝，預計將由《檢察官內傳》的鄭麗媛以及《惡中之惡》的魏嘏雋(魏河俊)攜手演出。

預計2024年中即將公開的新電視劇《畢業》，描述一位補習班的資深講師徐惠珍（鄭麗媛飾）與睽違10年再度出現動搖了她內心的學生李俊浩（魏嘏雋飾）兩人共譜浪漫愛情故事。鄭麗媛將飾演建立「大峙洞奇蹟」已達14年的資深國語講師徐惠珍，擁有喜怒不形於色的個性，堅韌而不容易放棄。



從講台引退之後的生活令她相當苦惱，而期間她煞費苦心送進了名門大學的弟子，相隔10年後再度出現在她的面前，在辛苦的現實環境中，徐惠珍將重新感受到早已遺忘的心動感覺。而男主角魏嘏雋則是飾演當年「大峙洞奇蹟」的主角學生李俊浩，放棄了擁有光明未來的大企業職員身分，竟來到補習班擔任新進的講師。



魏嘏雋表示自己被劇中角色的魅力所吸引，而電視劇的情節也是大家在日常生活中常常碰到的，也都非常有趣。《畢業》將由曾製作《經常請吃飯的漂亮姐姐》《春夜》《密會》等作品的安畔錫PD執導。

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