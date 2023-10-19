《BOYS PLANET》JAY以「JAY CHANG」之名solo出道！NA KAMDEN、SEOK MATTHEW都献祝福

於《BOYS PLANET》因清凉嗓音掳获许多粉丝的JAY，17日以「JAY CHANG」之名发行首张迷你专辑《Last Night》solo出道，举行了showcase。

JAY CHANG 1st MINI ALBUM 'LATE NIGHT'



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CONCEPT IMAGE TEASER NO. 1

‘Late Version’



ALBUM RELEASE DATE

2023.10.17 12:00PM KST



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https://t.co/rZZvE0wju7#JAYCHANG #제이창 #LATE_NIGHT pic.twitter.com/zrM7tIq0pp — 제이 JAY CHANG (@jchang63) October 8, 2023

《Last Night》收录了双主打歌〈Rockstar〉及〈I'll Be There〉，还收录了〈Up To You〉、〈Sunlight〉等共6首歌曲，本身就是创作歌手的JAY参与了所有歌曲词曲创作。主打歌〈Rockstar〉MV讲述了小时候梦想成为摇滚明星的JAY CHANG，和成功实现梦想的现在的JAY CHANG相遇。



虽未能从《BOYS PLANET》脱颖而出成为ZEROBASEONE（ZB1）一员出道，但见到JAY成功以solo出道，粉丝都相当祝福，且对两首主打歌评价颇高。Showcase上JAY献出了首个主打歌〈Rockstar〉舞台，也谈到没能以ZB1出道的遗憾，不过那更激发了自己出道的动力，如今成功出道，《BOYS PLANET》最好的朋友、正要以男团AMPERS&ONE出道的NA KAMDEN，还有ZB1 SEOK MATTHEW都恭喜了他。



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