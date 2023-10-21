【K社韩国小百科】惨事一周年忌！万圣节来临韩网吵翻：今年能不能去梨泰院？

万圣节在即，另很多人又想到了1年前的惨事。

去年的万圣节，原本热闹的梨泰院一度变成人间炼狱，参加万圣节派对人群中发生了严重的踩踏事件，造成150多人死亡，事故发生后，韩国政府宣布，从10月30日至11月5日为「国家哀悼期」。



[인턴액티브] 이태원 참사 1년…핼러윈 축제 놓고 갑론을박 https://t.co/7FCN9bMK3E — 연합뉴스 (@yonhaptweet) October 17, 2023

随著今年万圣节脚步的临近，广大韩国网友们就「今年应不应该去梨泰院玩」展开了激烈的讨论，一天不到就有20多万的点击率。 有网友认为：「难道除了梨泰院就没有别的地方去了吗？」 、「一定要去那里吗」、「脑子是怎么想到要去梨泰院的？」 ，表示无法理解去年出了那样震惊全国的惨事之后，怎么还有人想要再去。 但也有不少网友觉得：「梨泰院里的店家要靠万圣节赚钱啊」、「那件事情确实要追悼，但也不能指责想去玩的人吧」、「活著的人就不能去玩了？」 等。

此外，为了避免去年的惨事再次发生，首尔市升级了大规模密集活动的灾难安全应对系统，增设了通过监控器能自动探测人流密集度等数值、遇到危险状况发生时会自动清点人数的设施，这套设施将於万圣节当日正式启用。



이태원 참사 1주기 앞둔 서울시, 지능형 재난안전시스템 구축 임경애 기자 기자 https://t.co/XPvYOsmsop — 맹호 (@3162005) October 12, 2023

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