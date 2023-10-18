男團SEVENTEEN主打歌〈音樂之神〉名字超狂妄！但看到審核過程卻讓人不得不信服：這也太難了吧～
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男團SEVENTEEN主打歌〈音樂之神〉名字超狂妄！但看到審核過程卻讓人不得不信服：這也太難了吧～

KPOP   2023年10月18日   星期三10:40   Mico  

（封面圖源：FB@SEVENTEEN）

製作出SEVENTEEN多首熱門曲的那個男人、王牌製作人、天才作曲家WOOZI（李知勳）的團體主打新歌名為〈音樂之神〉，第一眼看覺得不可思議，聽完審核過程後卻有了截然不同的想法…。

人氣男團 SEVENTEEN 這次將帶著迷你11輯《SEVETEENTH HEAVEN》回歸，全新主打歌為〈音樂之神〉（God of Music）讓人忍不住好奇到底會是甚麼樣的音樂？？
（圖源：FB@SEVENTEEN）

▼專輯試聽的影片也出來了，大家可以感受一下：

【試聽曲目表】
〈SOS〉(Prod. Marshmello)
〈音樂之神 God of Music〉
〈Diamond Days〉
〈Back 2 Back〉（表演隊Performance Team）
〈Monster〉（嘻哈隊Hiphop Team）
〈哈欠 Yawn〉（主唱隊Vocal Team）
〈Headliner〉

整張專輯曲風多變且有著豐富色彩，成員WOOZI也分享了歌曲審核的過程。
（圖源：FB@SEVENTEEN）

1.首先，一定要WOOZI本人滿意(自己就很嚴苛的類型)
2.接著，要通過Pledis職員(超多人)和HYBE職員(同樣人超多)的審核
3.整合要獲得基層組員80~90%以上的好評(不是五成，是要八九成以上的超高標準)
4.中間大概還要過好幾個內部審核階段
5.最困難的就是……要獲得超嚴苛的12名成員的好評(絕對是地獄等級的難度)
（圖源：FB@SEVENTEEN）

有些人看到歌名是〈音樂之神〉還存有疑惑，WOOZI坦然地告訴大家：「就相信吧！」這麼困難的審核都通過了，大家只要帶著期待興奮的心情，迎接新歌就行了！！

SEVENTEEN將於10月23日下午六點發行第11張迷你專輯《SEVENTEENTH HEAVEN》。

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