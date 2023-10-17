新劇《我的惡魔》宋江&金裕貞在台詞排練現場熱情互動！兩人的視覺效果堪稱是「浪漫喜劇的頂級組合」

【影片】兩人在唸台詞時的魅力，還有眼神交流都很棒啊！過程讓人嘴角不自覺上揚，真的是越來越期待首播了。

SBS 全新奇幻浪漫韓劇《我的惡魔》（My Demon）公開了金裕貞和宋江的台詞排練讀本現場照片，兩人在投入角色後都表現得相當完美契合，非常值得信賴。

本劇講述一夜之間失去能力的惡魔－鄭救援（宋江 飾），與四面楚歌的財閥繼承人－都道熙（金裕貞 飾）之間的「異種」刺激同居羅曼史。



金裕貞飾演的都道熙，從很小就認清了現實且不相信任何人，在愛情中也表現的憤世嫉俗並與「惡魔」簽訂了契約，經歷著難以想像的變化。擅長表現細膩情感的金裕貞，生動地展現了角色的「甜鹹魅力」，堅韌卻又柔軟。



宋江飾演以靈魂作為抵押和人類進行甜蜜又危險交易的惡魔，從而享受著永生。 他認為人類是微不足道的存在，並作為頂級掠食者統治了200多年，但卻跟一個非常奇怪的女人都道熙糾纏在一起，還失去了力量。宋江這次的角色展現出滑稽和嚴肅的面貌，展現出了別樣的魅力，孤傲的兩人會碰撞出什麼樣的火花呢？



兩位主角在排練現場就有著獨特的化學反應，讓大家留下了深刻的印象。從視覺效果來看兩人可以說是「浪漫喜劇的頂級組合」，劇組表示：演員們的熱情表演將角色的魅力最大化，超出了我們的期待。



▼排練現場影片，當中金海淑、李相二、趙慧珠、李允智、金太勳…等人都有出席活動，看大家互動的過程保證讓你嘴角不自覺上揚，非常歡樂：



▼最新預告，由《你喜歡布拉姆斯嗎？》的金章煥導演執導，《哲仁王后》崔雅溢編劇執筆，預計在11月24日首播，Netflix 同步播出。：



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