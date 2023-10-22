先婚后爱才对味！契约结婚韩剧题材：金裕贞.宋江《我的恶魔》对上《烈女朴氏契约结婚传》李世荣.裴仁爀

两部关於「契约婚姻」的韩剧都将在下个月首播，各自加入了不同的奇幻元素，大家会先追哪一部呢？

韩剧题材常常会有一下子都是「医疗剧」或是「同职业性质主角」的撞题材情形，这次更加特别的是，有两部关於「契约婚姻」先婚后爱的韩剧即将推出，虽然有著共同性质，但内容和人设却是完全不同，究竟到时候会是哪一部更有话题？更加吸引人呢？

首先是由金裕贞和宋江主演的 SBS 全新奇幻浪漫韩剧《我的恶魔》（My Demon），被业界称作是「浪漫喜剧的顶级组合」，光公开预告两张超伟大的脸就征服了无数网友的心！讲述一夜之间失去能力的恶魔－郑救援（宋江 饰），与四面楚歌的财阀继承人－都道熙（金裕贞 饰）之间的「异种」刺激同居罗曼史。





▼最新预告，由《你喜欢布拉姆斯吗？》的金章焕导演执导，《哲仁王后》崔雅溢编剧执笔，预计在11月24日首播，Netflix 同步播出：（台词排练读本现场的化学反应也很棒）



另一部则是由李世荣和裴仁爀主演的 MBC 漫改新剧《烈女朴氏契约结婚传》，双人海报推出时也引发热烈反响，两位都是能够和对手营造出绝佳CP感的演员，期待这部剧播出的人也非常多。内容讲述朝鲜被称为汉阳第一怨女的大龄女子－朴连遇（李世荣 饰）在成亲当天成为寡妇后意外穿越到现代，遇上和古代丈夫样貌完全相同的单身主义男－姜泰河（裴仁爀 饰），两人签下契约婚姻书的奇幻爱情故事。





▼最新预告由《我身后的陶斯》朴尚勋导演执导和《妻子绯闻－起风了》高南贞编剧执笔，预计在11月中旬播出，香港观众即可透过「黄Viu煲剧平台」无缝紧贴本剧的最新进度。



Mico@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻