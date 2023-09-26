《驚六》FTIsland、少女時代、SHINee、2NE1、CNBLUE二代團大集合，曝實力好要感謝姜鎬童XD

《驚人的星期六》最新一集迎來2NE1 Dara（朴山多拉、Sandara Park）還有CNBLUE鄭容和、FTIsland 李洪基，和班底少女時代太妍、SHINee Key五人簡直是「二代團大集合」，帶給粉絲回憶殺！

五人難得同場，朴娜勑讚嘆是「年末頒獎典禮的陣容」，主持人Boom也說是「二代最棒的偶像全聚集了」，還特別讓五人坐在一起同框，有趣的是，鄭容和相當興奮的說：「雖然我出道14年了，但我在這裡是忙內（老么）。」



回顧過往，太妍、鄭容和紛紛表示很可惜大家都太忙了，只有工作場合或頒獎典禮上會遇見彼此，Key則爆料他們一起參加綜藝節目中秋特輯時，都會把握時間一直聊私事，但那些都沒辦法播出去。



正要回歸的鄭容和與李洪基接連清唱歌曲後，眾人紛紛驚呼二代團出身實力超強，Key便說：「當時的綜藝節目真的……簡直是叢林。」透露那時候他們上遍各大綜藝節目「凌晨4點也要有辦法唱」，太妍接著說：「老是有人說『試一次看看吧！試一次看看吧！』──」她一模仿就掀起大家共鳴，指的就是姜鎬童啊，Key也吶喊：「對觀眾來說，現在是晚上6點啊──」在連Boom提到鄭容和知名的「模仿朴英奎」個人技時，也逃不過姜鎬童話題，因為姜鎬童非常喜歡、老要鄭容和模仿。



除了聊到姜鎬童與「綜藝叢林」讓人遙想那時代，零食遊戲題目裡出現的Secret韓善伙、MBLAQ天動、2PM祐榮、After School橙子焦糖Nana、KARA妮可，也都掀起觀眾回憶呢！

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