新剧《我的恶魔》宋江&金裕贞在台词排练现场热情互动！两人的视觉效果堪称是「浪漫喜剧的顶级组合」

【影片】两人在念台词时的魅力，还有眼神交流都很棒啊！过程让人嘴角不自觉上扬，真的是越来越期待首播了。

SBS 全新奇幻浪漫韩剧《我的恶魔》（My Demon）公开了金裕贞和宋江的台词排练读本现场照片，两人在投入角色后都表现得相当完美契合，非常值得信赖。

本剧讲述一夜之间失去能力的恶魔－郑救援（宋江 饰），与四面楚歌的财阀继承人－都道熙（金裕贞 饰）之间的「异种」刺激同居罗曼史。



金裕贞饰演的都道熙，从很小就认清了现实且不相信任何人，在爱情中也表现的愤世嫉俗并与「恶魔」签订了契约，经历著难以想像的变化。擅长表现细腻情感的金裕贞，生动地展现了角色的「甜咸魅力」，坚韧却又柔软。



宋江饰演以灵魂作为抵押和人类进行甜蜜又危险交易的恶魔，从而享受著永生。 他认为人类是微不足道的存在，并作为顶级掠食者统治了200多年，但却跟一个非常奇怪的女人都道熙纠缠在一起，还失去了力量。宋江这次的角色展现出滑稽和严肃的面貌，展现出了别样的魅力，孤傲的两人会碰撞出什么样的火花呢？



两位主角在排练现场就有著独特的化学反应，让大家留下了深刻的印象。从视觉效果来看两人可以说是「浪漫喜剧的顶级组合」，剧组表示：演员们的热情表演将角色的魅力最大化，超出了我们的期待。



▼排练现场影片，当中金海淑、李相二、赵慧珠、李允智、金太勋…等人都有出席活动，看大家互动的过程保证让你嘴角不自觉上扬，非常欢乐：



▼最新预告，由《你喜欢布拉姆斯吗？》的金章焕导演执导，《哲仁王后》崔雅溢编剧执笔，预计在11月24日首播，Netflix 同步播出。：



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