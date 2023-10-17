【韩网热帖】因拍《花样青春》而变得非常亲近的罗PD和SEVENTEEN：全员喊「哥」！罗PD的耳朵快炸了吧

人气男团SEVENTEEN最近开始拍摄罗PD企划的综艺节目《花样青春》，实现了愿望。

SEVENTEEN的《花样青春》算是《出差十五夜》的一环，当时全员在录制《出差十五夜》时综艺之神降临，抽到「全员参加《花样青春》录制」的纸条，吓得罗PD等人目瞪口呆。 经过一番筹备之后，SEVENTEEN被成功「绑架」，开启了《花样青春》的录制。

这一次的《花样青春》也宛若SEVENTEEN的团综，聚齐整团的场面想一想都觉得很热闹。 而罗PD也是一位平易近人的大PD，众人相处得很融洽。 日前罗PD和SEVENTEEN突袭YouTube，进行了一场直播，场面十分欢乐，净汉直呼罗PD为「暎锡哥」，罗PD则爆料净汉「很一般」，他还被大家「逼著」展示了「罗爱你~」。 就连平时话很少的圆佑都对罗PD显示出了不一样的热情，罗PD是怎么打开这只猫的心门的呢？？



: 영석이 형 얼굴이 너무 빨간데요 ?

: ......... 정한아 ...



아윤정한 ㅋ ㅋ ㅋ ㅋ ㅋ ㅋ ㅋ ㅋ ㅋ ㅋ ㅋ ㅋ 영석이 형이랑 짱친케미 미쳤듬 ㅋ ㅋ ㅋ ㅋ ㅋ ㅋ ㅋ ㅋ ㅋ ㅋ pic.twitter.com/vm41eZfR5G — メル (@eoneunamza) October 16, 2023

나피디님 : 여러분 이런말 해서 죄송한데 정한이 진짜 별로에요 ㅜ



영석 정한 케미 기대해 달래 ㅋㅋㅋㅋㅋ

아놔 ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ pic.twitter.com/7Z35ukc7BT — 망난 (@woongniii) October 16, 2023

아 ㅋㅋㅋㅋ ㅠ 나영석 피디님 세븐틴과의 라이브에서 나랑해 보여주심 ㅋㅋㅋㅋ ㅠ pic.twitter.com/m87ZIR58SZ — Pp .. (@ozxinx) October 16, 2023

아니..

원우가 나피디를 너무 편하게 어르고 달래는데 이거 진짜 뭐냐 나피디 도대체 원우한테 뭔 짓을 했길래 이 고양이가 마음의 문을 이렇게나 활짝 연거냐고 pic.twitter.com/E8dWIucOff — mori (@wwlake) October 16, 2023

不过小编觉得罗PD的耳朵要被这帮人吵炸了！！多段直播片段流出，引发了韩国网友们的热议：

1. 据说变得非常非常非常亲近，这次的《花样青春》应该很有趣

2. 他们之间到底发生了什么事情，急死我了

3. SVT回归的同时《花样青春》开播？ 棒

4. 哇，看起来真的很熟，SVT所有人都喊罗PD是哥哥，羡慕死罗PD了，可以和SVT一起玩

5. 疯了疯了，我已经疯了

6. 连那群I人看上去都那么轻松，到底发生了什么啊

7. 净汉太会撒娇了

8. 太吵了，哈哈哈哈，耳朵要聋了

9. 期待罗PD和尹净汉的化学反应，两人看上去很熟

10. 罗PD-尹净汉，罗PD-李瑞镇，哈哈哈哈哈哈

11. 哈哈哈，罗PD从女校老师变成了男校老师

12. 哈哈哈哈，捉弄李瑞镇的恶果全都回到了罗PD的身上

13. 好神奇啊，这群人怎么能关系那么好

14. 罗爱你，哈哈哈哈哈

15. 圆佑能这么开朗???

原文：https://theqoo.net/hot/2966824957?filter_mode=normal&page=3

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