【韩网热帖】因拍《花样青春》而变得非常亲近的罗PD和SEVENTEEN：全员喊「哥」！罗PD的耳朵快炸了吧
广告

【韩网热帖】因拍《花样青春》而变得非常亲近的罗PD和SEVENTEEN：全员喊「哥」！罗PD的耳朵快炸了吧

明星   2023年10月17日   星期二10:36   Tracy  

（封面图源：theqoo截图）

人气男团SEVENTEEN最近开始拍摄罗PD企划的综艺节目《花样青春》，实现了愿望。

SEVENTEEN的《花样青春》算是《出差十五夜》的一环，当时全员在录制《出差十五夜》时综艺之神降临，抽到「全员参加《花样青春》录制」的纸条，吓得罗PD等人目瞪口呆。 经过一番筹备之后，SEVENTEEN被成功「绑架」，开启了《花样青春》的录制。

这一次的《花样青春》也宛若SEVENTEEN的团综，聚齐整团的场面想一想都觉得很热闹。 而罗PD也是一位平易近人的大PD，众人相处得很融洽。 日前罗PD和SEVENTEEN突袭YouTube，进行了一场直播，场面十分欢乐，净汉直呼罗PD为「暎锡哥」，罗PD则爆料净汉「很一般」，他还被大家「逼著」展示了「罗爱你~」。 就连平时话很少的圆佑都对罗PD显示出了不一样的热情，罗PD是怎么打开这只猫的心门的呢？？

不过小编觉得罗PD的耳朵要被这帮人吵炸了！！多段直播片段流出，引发了韩国网友们的热议：

1. 据说变得非常非常非常亲近，这次的《花样青春》应该很有趣
2. 他们之间到底发生了什么事情，急死我了
3. SVT回归的同时《花样青春》开播？ 棒
4. 哇，看起来真的很熟，SVT所有人都喊罗PD是哥哥，羡慕死罗PD了，可以和SVT一起玩
5. 疯了疯了，我已经疯了
6. 连那群I人看上去都那么轻松，到底发生了什么啊
7. 净汉太会撒娇了
8. 太吵了，哈哈哈哈，耳朵要聋了
9. 期待罗PD和尹净汉的化学反应，两人看上去很熟
10. 罗PD-尹净汉，罗PD-李瑞镇，哈哈哈哈哈哈
11. 哈哈哈，罗PD从女校老师变成了男校老师
12. 哈哈哈哈，捉弄李瑞镇的恶果全都回到了罗PD的身上
13. 好神奇啊，这群人怎么能关系那么好
14. 罗爱你，哈哈哈哈哈
15. 圆佑能这么开朗???

原文：https://theqoo.net/hot/2966824957?filter_mode=normal&page=3

Tracy@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

广告
相关新闻
留言/评论
主页 » 明星 » 【韩网热帖】因拍《花样青春》而变得非常亲近的罗PD和SEVENTEEN：全员喊「哥」！罗PD的耳朵快炸了吧
© 2023 KSD 韩星网
版权所有 不得转载 关於我们 免责声明 私隐政策 广告查询 招募写手