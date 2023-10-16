【韓網熱帖】「泰慧智」之後是「路宋車」，路雲、宋江、車銀優青春明星三方對弈

韓媒體育東亞近日報道稱，如果說2000年代有「泰慧智」，那麼今年就是「路宋車」。

就像當時被譽為三大美女明星的金泰希、宋慧喬、全智賢展開善意競爭，最近電視界也出現了由青春男明星組成的三頭馬車，主角就是演員路雲（金錫佑，27歲）、宋江（29歲）、車銀優（李東敏，26歲）。 憑藉高大帥氣的外形和持續積累的演技經歷，在電視劇領域逐步奠定主演地位。







​韓國網友評論：

1. 男版泰慧智的話，是不是應該姜棟元、趙寅成、孔劉這程度啊？？

2. 比起路雲，安孝燮更合適吧

3. 不可以是車車車嗎

4. 全都是帥氣且最近經常當男一的演員耶

5.這三位的演技都...

6. 路雲？ kkk搞笑的嗎

7. 路雲在《戀愛不可抗力》演技很好，重新看待他了

8. 非粉，我也覺得這三人都會很紅

9. 如果按照泰慧智的感覺來選，我認為是朴寶劍、徐康俊、車銀優

10. 我個人認為是徐康俊、車銀優、宋江

11. 應該有李到晛吧

12. 泰慧智說的也是顏值吧...？ 這三位也都又高又帥呀

13. 泰慧智其實也只是輿論造勢的產物、情景喜劇的標題，非要一直提起嗎kkk

14. 感覺像路雲所屬社發的通稿

15. 原來是FNC啊，在輿論造勢方面很有名...

16. 這記者平時寫文章的風格就是這樣，總是揪三個人放在一起kkk

17. 三個人的新劇都要上了，請多支持哦~

出處：https://theqoo.net/hot/2964366407

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