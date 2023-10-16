【韩网热帖】「泰慧智」之后是「路宋车」，路云、宋江、车银优青春明星三方对弈

韩媒体育东亚近日报道称，如果说2000年代有「泰慧智」，那么今年就是「路宋车」。 就像当时被誉为三大美女明星的金泰希、宋慧乔、全智贤展开善意竞争，最近电视界也出现了由青春男明星组成的三头马车，主角就是演员路云（金锡佑，27岁）、宋江（29岁）、车银优（李东敏，26岁）。 凭藉高大帅气的外形和持续积累的演技经历，在电视剧领域逐步奠定主演地位。







​韩国网友评论：

1. 男版泰慧智的话，是不是应该姜栋元、赵寅成、孔刘这程度啊？？

2. 比起路云，安孝燮更合适吧

3. 不可以是车车车吗

4. 全都是帅气且最近经常当男一的演员耶

5， 这三位的演技都...

6. 路云？ kkk搞笑的吗

7. 路云在《恋爱不可抗力》演技很好，重新看待他了

8. 非粉，我也觉得这三人都会很红

9. 如果按照泰慧智的感觉来选，我认为是朴宝剑、徐康俊、车银优

10. 我个人认为是徐康俊、车银优、宋江

11. 应该有李到晛吧

12. 泰慧智说的也是颜值吧...？ 这三位也都又高又帅呀

13. 泰慧智其实也只是舆论造势的产物、情景喜剧的标题，非要一直提起吗kkk

14. 感觉像路云所属社发的通稿

15. 原来是FNC啊，在舆论造势方面很有名...

16. 这记者平时写文章的风格就是这样，总是揪三个人放在一起kkk

17. 三个人的新剧都要上了，请多支持哦~

出处：https://theqoo.net/hot/2964366407

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