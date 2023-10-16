熱門漫改劇《犬系戀人》開播：朴圭瑛與學生「同房」過夜！車銀優自認冷漠，成功練出強勁背肌～

秋冬甜寵韓劇，由「零死角男神」車銀優、朴圭瑛和李玹雨主演的Viu Original原創浪漫喜劇《犬系戀人》已經開播，該劇改編自人氣網路漫畫，劇情惹笑輕鬆、節奏明快，男女主角車銀優和朴圭瑛不但打破「韓劇第八集接吻定律」，在首集便上演親吻情節，銀優更大方晒出強勁背肌勁吸睛！

香港觀眾即可透過「黃Viu煲劇平台」無縫緊貼《犬系戀人》最新進度。

（往下閱讀將會談及EP.1-2首播劇情）



朴圭瑛午夜大變身

Viu Original原創愛情喜劇《犬系戀人》講述高中老師韓海娜（朴圭瑛飾）一直暗戀同校老師李寶謙（李玹雨飾），某天她在醉酒後決定鼓起勇氣向對方告白，卻錯把同事陳書元（車銀優飾）誤認成寶謙並主動獻吻！

由於海娜的祖先曾虐死一隻小狗而遭到山神處罰，導致家族子孫只要和異性接吻，便會在凌晨12時至早上6時變成小狗，要是在100天內未能以小狗的身份和同一個對象二次接吻，更會一輩子變成狗狗！



為了解開這個詭異又搞笑的咒術，海娜不惜一切主動接近高冷的書元，可是怕狗的書元卻被「牠」嚇得四散！一天，書元的侄子、海娜的學生崔聿（尹賢秀飾）親眼目擊了海娜的「變身」過程後把「牠」帶回家中，翌日海娜變回人類時，卻被書元誤會她和學生同房⋯⋯

車銀優自認與角色相似

貴為亞洲知名的「零死角男神」，車銀優除了睇得，近年更積極鍛鍊身材，從《犬系戀人》第一集的淋浴畫面可見，他成功練出強勁背肌，令網民感嘆他的驚人毅力！他在分享拍攝點滴時直認和角色極度相似：「相似度有70%，我和別人初次見面會小心翼翼，所以有些人認為我的初印象有些冷漠，這部分感覺有些相似！至於不同的地方是我不害怕狗，因為媽媽有養狗，所以我覺得牠們非常惹人喜愛！」



談到繼《女神降臨》後再次主演愛情劇集時，他預告今次「更升級」：「中間拍攝了其他作品，時隔兩三年再次以搞笑愛情劇和大家見面，我一開始也很苦惱，所以和導演、製作公司討論了很多，我應該可以展現出比《女神降臨》更升級的一面！而且和圭瑛、玹雨一起，我覺得可以呈現更有趣的表現，所以大家可以多多期待。」銀優更透露劇集後段會有不少古裝情節：「雖然是喜劇，但是後面有古裝的部分，會講解這個詛咒的由來、以及如何破咒，雖然劇情很輕鬆，但是也有悲傷的部分。」



Viu Original原創愛情喜劇《犬系戀人》逢星期三晚上在「黃Viu」上架，香港觀眾亦可免費收看《7人的逃脫》、《閃亮的西瓜》兩套Viu Original原創人氣劇。

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