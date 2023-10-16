热门漫改剧《犬系恋人》开播：朴圭瑛与学生「同房」过夜！车银优自认冷漠，成功练出强劲背肌～

秋冬甜宠韩剧，由「零死角男神」车银优、朴圭瑛和李玹雨主演的Viu Original原创浪漫喜剧《犬系恋人》已经开播，该剧改编自人气网路漫画，剧情惹笑轻松、节奏明快，男女主角车银优和朴圭瑛不但打破「韩剧第八集接吻定律」，在首集便上演亲吻情节，银优更大方晒出强劲背肌劲吸睛！

香港观众即可透过「黄Viu煲剧平台」无缝紧贴《犬系恋人》最新进度。

（往下阅读将会谈及EP.1-2首播剧情）



朴圭瑛午夜大变身

Viu Original原创爱情喜剧《犬系恋人》讲述高中老师韩海娜（朴圭瑛饰）一直暗恋同校老师李宝谦（李玹雨饰），某天她在醉酒后决定鼓起勇气向对方告白，却错把同事陈书元（车银优饰）误认成宝谦并主动献吻！

由於海娜的祖先曾虐死一只小狗而遭到山神处罚，导致家族子孙只要和异性接吻，便会在凌晨12时至早上6时变成小狗，要是在100天内未能以小狗的身份和同一个对象二次接吻，更会一辈子变成狗狗！



为了解开这个诡异又搞笑的咒术，海娜不惜一切主动接近高冷的书元，可是怕狗的书元却被「它」吓得四散！一天，书元的侄子、海娜的学生崔聿（尹贤秀饰）亲眼目击了海娜的「变身」过程后把「它」带回家中，翌日海娜变回人类时，却被书元误会她和学生同房⋯⋯

车银优自认与角色相似

贵为亚洲知名的「零死角男神」，车银优除了睇得，近年更积极锻炼身材，从《犬系恋人》第一集的淋浴画面可见，他成功练出强劲背肌，令网民感叹他的惊人毅力！他在分享拍摄点滴时直认和角色极度相似：「相似度有70%，我和别人初次见面会小心翼翼，所以有些人认为我的初印象有些冷漠，这部分感觉有些相似！至於不同的地方是我不害怕狗，因为妈妈有养狗，所以我觉得它们非常惹人喜爱！」



谈到继《女神降临》后再次主演爱情剧集时，他预告今次「更升级」：「中间拍摄了其他作品，时隔两三年再次以搞笑爱情剧和大家见面，我一开始也很苦恼，所以和导演、制作公司讨论了很多，我应该可以展现出比《女神降临》更升级的一面！而且和圭瑛、玹雨一起，我觉得可以呈现更有趣的表现，所以大家可以多多期待。」银优更透露剧集后段会有不少古装情节：「虽然是喜剧，但是后面有古装的部分，会讲解这个诅咒的由来、以及如何破咒，虽然剧情很轻松，但是也有悲伤的部分。」



Viu Original原创爱情喜剧《犬系恋人》逢星期三晚上在「黄Viu」上架，香港观众亦可免费收看《7人的逃脱》、《闪亮的西瓜》两套Viu Original原创人气剧。

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