BLACKPINK ROSÉ獨自面見美國大型唱片公司Columbia Records董事長，高官關注全員SNS帳號

隨著BLACKPINK與YG娛樂合約到期，粉絲和民眾們十分關注4名成員的動向。

這兩日，韓網多個論壇上出現了成員Rosé和美國大型唱片公司Columbia Records（哥倫比亞唱片）董事長Ron Penny見面的照片。 由於BLACKPINK合約的不確定性，Rosé的獨立舉動引起了廣大粉絲和網友的關注。



Columbia Records是現存的唱片公司中最老的牌子，目前旗下擁有Adele、Beyoncé等世界頂級歌手。 曝光的照片中，Rosé和Ron Penny在一家咖啡館里全神貫注地交談著什麼，尤其是Ron Penny似乎正在熱情地談論某件事。 據悉會見結束後，Columbia Records的社長還關注了Rosé、Jennie、Jisoo和Lisa所有成員的SNS。



照片曝光後，引起不少粉絲的猜測，大家推測Rosé可能不再和YG娛樂續約，而是打算轉投新東家開啟SOLO活動。 不過也有不少人覺得Columbia Records的高管關注了全員的SNS帳號，很有可能BLACKPINK所有人都將離開YG娛樂。而業界人士則認為，Ron Penny並不會無故會見Rosé，很大程度上決定了Rosé未來的動向。

今年7月BLACKPINK和YG娛樂的經紀合約就已到期，雖然已經過去了3個月，但仍未傳出任何準確的消息，坊間各種不確定信息亂飛，YG只以「還在商討中」回應。 早前還有媒體爆料Lisa拒絕了YG娛樂500億（韓幣）巨額合約金、Jisoo和Jennie將建立個人工作室的消息。

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