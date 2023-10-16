誰懂啊，韓劇中這些「邪門」CP比官配更吸引人！你迷過哪對

有沒有人像小編一樣，對於官配沒多大感覺，反而更「嗑」一些冷門，甚至「邪門」CP，他們「嗑」起來更帶感。 這些CP猶如氰化鉀一樣，明明知道嗑到最後就是死路一條，但是擋不住他們站在一起真的超有氛圍感啊！！

今天就來說說韓劇中的那些「氰化鉀」CP，見血封喉！

《VOICE》金材昱&李荷娜

一個是變態殺人狂，一個是擁有絕對聽力的女警官，天台上打鬥的那一幕，毛泰久（金材昱 飾）明明可以置姜勸酒（李荷娜 飾）於死地，卻放了她一馬，兩人對視的場景火花四射！



모태구 x 강권주 ; 보이스 pic.twitter.com/KgiP57ARyB — 렘 (@thursdaecem) January 12, 2022

《繼承者們》金宇彬&金智媛

名義上的兄妹，實際上毫無血緣關係，父母再婚後才住在一個屋簷下，傲嬌毒舌妹妹和口嫌體直（嘴巴上說假話，身體行為倒如實地反應了自己內心的真實想法）哥哥要比乏味的男女主角的愛情更精彩。



《DREAM HIGH》金秀賢&IU

那時兩人都是初出道的新人，金秀賢第一次當男主角，IU也是第一次參演電視劇，兩人在劇中飾演演藝高中的學生，惺惺相惜的樣子真的太美好了，想必很多人都和小編一樣當時站錯了cp吧！



《WATCHER》徐康俊&金賢珠

救命啊，徐康俊在劇中完全展示了「年下男」的魅力，時而小心翼翼，時而大膽奔放，總是有意無意地出現在女主身邊。



5. 《付岩洞復仇者們》李濬榮&李枖原

白富美繼母和高中生繼子，妥妥的小媽文學，兩人有著共同的復仇對象，從一開始的猜忌、忌憚到後期的合作、接納，當初開播時有不少觀眾感嘆怎麼最後兩人沒在一起呢???



3일

부암동 복수자들

수겸정혜 pic.twitter.com/3tOTGyJpel — 낙원 (@N0where01) September 25, 2022

《THE K2》池昌旭&宋允兒

端莊大氣總統夫人和她的帥氣保鏢，這部韓劇也是期待男主角和女二號在一起，呼聲最高的一部作品。 尤其是名場面「雨中撐傘」和「電梯微笑」，莫名的有一種保鏢被夫人拿下了的既視感，看的讓人欲罷不能。



더케이투 우산씬 본 사람..전도연지창욱 조합에 오열하다.......리볼버 확정쫌pic.twitter.com/S4twKBxbki — 몰라 (@moolllaaaaa) March 10, 2023

《Sweet Home》李到晛&高旻示

「偽骨科」可是觀眾們最愛「磕」的一點。 哥哥既當爹又當媽辛辛苦苦毫無怨言，一切只為了妹妹，怎麼看他倆都是那種標準的青梅竹馬CP言情套路。



난 볼 때마다 우는 것 같애

스위트홈 은혁은유 엔딩 진짜쫌 미.쳣다... pic.twitter.com/s4JRGMVth3 — 시키 (@sikie_d) February 14, 2023

《陽光先生》柳演錫&金玟廷

小編看劇的時候一直覺得具東魅（柳演錫 飾）喜歡陽花（金玟廷 飾），具東魅愛高愛信（金泰梨 飾），甚至於說愛信更像他的信仰，而陽花與他則是平等的關係，曾經共患難過也彼此欣賞，如若不是亂世他們一定會開啟一段正常的戀情。



겨울에는 미스터션샤인을 보는 게

연례행사다..



그래, 그렇게 실컷 울고 내일부터는 다른 꿈을 꿔.



이 길, 눈 오면 예쁘겠다. 그치?

눈 오면 나 보러 와.

나 기다린다?



아편에 취해 잠든 동매는,

꿈에서 양화를 만났을까? pic.twitter.com/SeifGqqQV6 — 초단편 (@gajigajihane__) December 13, 2022

《THE KING：永遠的君主》禹棹奐&金高銀

忠心耿耿的侍衛和未來的王后，兩人碰面的場景並不和諧，但氛圍感莫名很搭，一個想「殺人」，一個阻止她殺人，握槍的那個瞬間宿命感拉滿。



《機智醫生生活》鄭敬淏&田美都

「飯搭子」CP，可愛感爆棚！



《成均館緋聞》宋仲基&朴敏英

從顏值、身高、氣質來看，他倆才是最配的啊！！



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