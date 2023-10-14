來台發現新美食！金世正從團體轉SOLO曾孤單落淚…正向面對低潮：「就交給時間來解決」

總是帶著開朗笑容的金世正，穿梭於歌手與演員的身分之間，她將於10月14日與15日回歸歌手身分，來台舉辦演唱會。稍早也與媒體進行訪談，透露來台心情。

相隔許久再次來到台灣，帶著一抹淡妝，穿上白色羽翼般服裝的金世正，昨日在與粉絲們見面後，覺得台灣給她一種熟悉感，與粉絲們像朋友一樣的開玩笑，大聊台韓差異，她差點沒踩穩跌倒，說在韓國旁人會裝作沒看見以免尷尬，粉絲則告訴她在這種狀況下，在台灣就是可以大家一起哈哈笑，讓金飾正覺得非常親切又有趣。



金世正也細數來台所吃到的美食，包含蝦肉小籠包與抄手，巧克力包以及牛肉麵等等，上桌時她每一種都吃了一點點。沒想到這次來台還有新發現，金世正說原本以為自己很愛小籠包，是她心目中排行第一名的台灣美食，但昨日有叫外賣到飯店，讓她初次吃到台灣蔥抓餅，覺得有點熟悉的感覺，很像韓國煎餅的味道，讓她驚為天人。



金世正總是笑臉迎人，正能量的她也透露感性的一面，團體出身的她，以往都與成員一起練習跳舞，當她成為單人活動時，曾經自己一人來到空空的練習室而在鏡子前難過落淚。而她定義若自己做什麼都無法扭轉現況的時候，即是所謂的「低潮」，在這樣的時期就是盡量不讓自己再陷入更深的低落情緒，應該找出其他的方向，暫時忘掉自己的現況，而交給時間來慢慢解決。



金世正除了演出愛情喜劇《社內相親》外，更演出有高度動作戲的《驅魔麵館》，問她是否想朝女打仔的目標邁進？金世正笑著用中文回答「不是不是」，雖然平時有在運動也滿喜歡拍動作戲，但還是希望不設限，能嘗試更多不同類型的角色。金世正更說比武打戲更困難的是舞蹈，她最討厭聽到的就是「開心享受跳舞」跟「再多給我一點感覺」這兩句話！



關於明年計畫，金世正笑著說自己原本就是個喜歡提前訂定計畫的人，但目前其實還沒太多想法，大概會先拍攝一部電視劇，然後想休息一陣子，因為若以原本韓國虛歲算法，她明年會步入29歲，韓國人對於9這數字也是希望低調度過，所以她也想以多多休息度過。不過現在大家都用實歲算法了，她也就沒有這層顧慮囉！

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