金世正 一席法式魅力旋風抵台

金世正近期展開亞洲巡迴演唱會，除了精湛歌藝令人期待，極具個人風格的私服穿搭也相當吸引眾人目光。

金世正今早於仁川機場出發，將興奮雀躍的心情分享於個人社群，期待著與台灣粉絲見面。現抵達桃園國際機場，身著LONGCHAMP 2023秋冬優雅裝束揹上全新BOX-TROT斜揹袋，於機場掀起一陣法式旋風。



個性活潑的金世正身兼演員和歌手的角色，深受全球粉絲喜愛，以飄逸的荷葉邊襯衫搭配銀色短裙和黑色皮外套，展現率性風采。BOX-TROT斜揹袋為LONGCHAMP 2023秋冬新品，其黑色小牛皮與麥穗效果帆布和雙色背帶形成鮮明對比，俏麗造型盡顯個性型格。



多年未來台的雀躍心情也因綻放的笑容一覽無遺，充分展現自然親民的溫暖性格和甜美清新的優雅風尚，同時更體現LONGCHAMP的不凡魅力。賽馬場主題體現運動感十足又酷帥的元素，與金世正優雅甜美的私服穿搭呈現不一樣的面貌，讓人非常期待品牌大使金世正和LONGCHAMP帶給人們的驚喜配搭。



時隔4年再度來到台灣，金世正於今日抵台，並於本週末10月14日及10月15日在Zepp New Taipei舉辦亞洲巡迴演唱會《The 門》，迎來出道7年的亞洲巡迴個人演唱會，此次更是金世正擔任LONGCHAMP品牌大使後首度來台，恣意展現法式迷人風采！



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