贈票：羅文姬 Ｘ 崔宇成《花漾奶奶金難搞》七日交換券

KSD 送出《花漾奶奶金難搞》電影七日交換券 (送出給5位，每位可得2張)

《花漾奶奶金難搞》由韓國實力派國民奶奶羅文姬主演，攜即將出演《搜查班長：The Beginning》（暫名）的演技派新銳崔宇成，共演爆笑又感人的「青銀共居」生活！

隨著超高齡社會的腳步逼近，《花漾奶奶金難搞》深刻譜寫了老年世代的生活樣貌，以及青年面對現實的生活困境；並試著透過本片，找尋青年世代與長者世代如何共生、共存、共好的解方，是一部既溫暖又值得深思的作品。演員陣容除了有韓國三大金獎國寶羅文姬，首次出演電影的崔宇成也憑藉此片獲得2022黃金攝影獎電影節的最佳新人男演員！

活動日期：即日起至10月25日

公佈日期：10月26日 (LINE群發通知及網星網活動頁面上公佈)

* 是次活動只限台灣居民參加

🔥 參加辦法：

1. 於 IG活動貼文 @一位你想與他一起去看這部電影的朋友及分享貼文到你的限動！🙌

2. 加我們為你的 *LINE好友 (@349mlomm) https://lin.ee/8uwCjBl

* 加好友後 "不能封鎖" 韓星網LINE帳號

3. 在 Google form 中填寫參加資料。

🔥 《花漾奶奶金難搞》11月3日全台上映

🔥 電影及演員介紹：

從早到晚每天忙碌打工的清寒大學生韓志雄（崔宇成 飾），為了節省每個月高昂的租屋開銷，參加了社區推行的「青銀共居計畫」，沒想到迎接他的卻是性格古怪、個性龜毛、愛貪小便宜、三天兩頭就往醫院跑，人人都敬而遠之的金芬奶奶（羅文姬 飾）。

難相處的金芬奶奶立下許多同居守則，除了必須輪流打掃、隨時注意節水節電之外，甚至還在家中用紅藍黃劃分區域，整個房子宛如蒙德里安的畫作，最過分的是，金芬奶奶竟然不准他在家中大便！儘管要求如此不合理，志雄為了生活仍然忍氣吞聲，小心翼翼地與金芬奶奶相處，直到一件意外的爆發，他終於無法忍耐，兩人各自深藏的秘密也隨之揭發……

（圖源：鴻聯國際）

注意事項：

* 得獎者須提供正確姓名、手機號碼等資料，須於當日使用身份證核對取票，或寄送之用（詳見於Google form或於活動頁面的指示），所有資料於只會用於該活動。

* 得票者須提供韓星網加入LINE好友截圖

* 門票不得再轉售或炒賣

* 韓星網及主辦保留修改及更動是此活動之權利

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