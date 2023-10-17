赠票：罗文姬 Ｘ 崔宇成《花漾奶奶金难搞》七日交换券

KSD 送出《花漾奶奶金难搞》电影七日交换券 (送出给5位，每位可得2张)

《花漾奶奶金难搞》由韩国实力派国民奶奶罗文姬主演，携即将出演《搜查班长：The Beginning》（暂名）的演技派新锐崔宇成，共演爆笑又感人的「青银共居」生活！

随著超高龄社会的脚步逼近，《花漾奶奶金难搞》深刻谱写了老年世代的生活样貌，以及青年面对现实的生活困境；并试著透过本片，找寻青年世代与长者世代如何共生、共存、共好的解方，是一部既温暖又值得深思的作品。演员阵容除了有韩国三大金奖国宝罗文姬，首次出演电影的崔宇成也凭藉此片获得2022黄金摄影奖电影节的最佳新人男演员！

活动日期：即日起至10月25日

公布日期：10月26日 (LINE群发通知及网星网活动页面上公布)

* 是次活动只限台湾居民参加

🔥 参加办法：

1. 於 IG活动贴文 @一位你想与他一起去看这部电影的朋友及分享贴文到你的限动！🙌

2. 加我们为你的 *LINE好友 (@349mlomm) https://lin.ee/8uwCjBl

* 加好友后 "不能封锁" 韩星网LINE帐号

3. 在 Google form 中填写参加资料。

🔥 《花漾奶奶金难搞》11月3日全台上映

🔥 电影及演员介绍：

从早到晚每天忙碌打工的清寒大学生韩志雄（崔宇成 饰），为了节省每个月高昂的租屋开销，参加了社区推行的「青银共居计画」，没想到迎接他的却是性格古怪、个性龟毛、爱贪小便宜、三天两头就往医院跑，人人都敬而远之的金芬奶奶（罗文姬 饰）。

难相处的金芬奶奶立下许多同居守则，除了必须轮流打扫、随时注意节水节电之外，甚至还在家中用红蓝黄划分区域，整个房子宛如蒙德里安的画作，最过分的是，金芬奶奶竟然不准他在家中大便！尽管要求如此不合理，志雄为了生活仍然忍气吞声，小心翼翼地与金芬奶奶相处，直到一件意外的爆发，他终於无法忍耐，两人各自深藏的秘密也随之揭发……

（图源：鸿联国际）

注意事项：

* 得奖者须提供正确姓名、手机号码等资料，须於当日使用身份证核对取票，或寄送之用（详见於Google form或於活动页面的指示），所有资料於只会用於该活动。

* 得票者须提供韩星网加入LINE好友截图

* 门票不得再转售或炒卖

* 韩星网及主办保留修改及更动是此活动之权利

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