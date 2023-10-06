花漾奶奶回來啦！羅文姬攜小鮮肉新星崔宇成出演跨世代同居新生活！《花漾奶奶金難搞》11/3即將上映！

國寶奶奶羅文姬新作不斷，繼李帝勳後再與小鮮肉合作，金宇彬師弟崔宇成首次出演電影就得獎！

花漾奶奶回來啦！曾在2017年憑《花漾奶奶秀英文》一舉獲得韓國電影三大金獎的羅文姬，這次攜手小鮮肉新星崔宇成再度回歸大銀幕，帶來新片《花漾奶奶金難搞》，化身龜毛難相處、卻隱藏許多祕密的房東奶奶，要與古道熱腸的大學生住在同一個屋簷下，年齡、個性、價值觀都截然不同的兩個人，11月3日即將展開笑淚交織的跨世代同居生活！



南韓資深演員羅文姬素有「國民奶奶」之稱，精湛演技常常讓人在銀幕前笑著笑著就哭了！這次出演《花漾奶奶金難搞》成功詮釋一名挑剔古怪，卻又可愛溫暖的奶奶，當被問到為何選擇這部作品，她笑著回答：「對於作品我沒有任何挑選標準，純粹是因為我非常喜歡表演，也喜歡這個劇本。」



表演渲染力強大的羅文姬，儘管已經年逾八十，仍然相當活躍於影壇，今年剛開幕的釜山影展也有她的新作《野餐》（暫名），描述三名爺爺奶奶之間永遠的友情與愛情，即將在「當今韓國電影－全景」單元中首映。



在《花漾奶奶金難搞》中獻出大銀幕處女作的崔宇成，是知名男星金宇彬的同門師弟，之前其實已經在許多韓劇中露過臉，像是《雖然是精神病但沒關係》《The King：永遠的君主》都有他的身影，也被眼尖的粉絲紛紛指出說「撞臉許光漢」。首次主演電影就上手的他，憑《花漾奶奶金難搞》獲得2022黃金攝影獎電影節的最佳新人男演員，並且即將出演《搜查班長：The Beginning》中的趙慶煥，未來表現令人相當期待。



導演李順成先前曾擔任《花漾奶奶秀英文》的錄音師，這次《花漾奶奶金難搞》是他的長片處女作，李順成表示：「之所以想拍攝這部電影，是因為有次在圖書館看見了宣導『青銀共居』的小冊子，我認為講述一個跨世代同居的故事是有趣的！差不多也是在那時，我看見了在麥當勞流浪的『麥當勞奶奶權河子』的故事」從而決定製作這部電影，來思考有關於「青銀共居」與跨世代間的關係。《花漾奶奶金難搞》即將於11月3日全台上映，更多詳情請見鴻聯國際粉絲專頁。

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