「狗狗CP」朴寶英＆朴炯植化學反應爆棚！《姜南順》花絮照公開，韓網友：第二季拍他們育兒吧！
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「狗狗CP」朴寶英＆朴炯植化學反應爆棚！《姜南順》花絮照公開，韓網友：第二季拍他們育兒吧！

韓劇   2023年10月17日   星期二16:10   Yuan  

（封面圖源：JTBC《大力女子姜南順》劇照）

《大力女子姜南順》第3集中，受到大家期待的「狗狗CP」朴寶英＆朴炯植終於登場。

都奉順（朴寶英 飾）在警察局接受調查，安敏赫（朴炯植 飾）像黑騎士一樣登場，幫老婆解決各種事、在眾人面前撒嬌和稱讚她漂亮等，兩人婚後生活依舊超級甜，雖然登場時間並沒有很長，但整段讓人一直姨母笑啊（笑）！
（圖源：JTBC《大力女子姜南順》劇照）（圖源：JTBC《大力女子姜南順》劇照）

今日（17日）JTBC 公開兩人拍攝花絮照，這也讓網友紛紛表示：「化學反應真的很棒，拜託再合作一部劇吧」、「導演們～我們想再看一次這個組合」、「第二季就拍他們的育兒生活吧」、「快點再拍愛情劇！要不然就拍《都奉順2》好了」、「雖然過了6年，但奉順敏赫還是那個味道呀」、「兩人的臉蛋也瘋了」等等。
（圖源：JTBC《大力女子姜南順》劇照）（圖源：JTBC《大力女子姜南順》劇照）（圖源：JTBC《大力女子姜南順》劇照）（圖源：JTBC《大力女子姜南順》劇照）

而「狗狗CP」接下來各自都有新作品！朴寶英和延玗臻、張東潤和李姃垠主演的《精神病房也會迎來清晨》將在下月3日播出，該劇講述第一次來到精神健康醫學科的護士多恩，在精神病房裡看到的世界和心灰意冷的病人們的故事。
（圖源：Netflix《精神病房也會迎來清晨》劇照）（圖源：Netflix《精神病房也會迎來清晨》劇照）

朴炯植和朴信惠搭擋《低谷醫生》預計明年播出，該劇講述呂正宇（朴炯植 飾）和南荷娜（朴信惠 飾）在人生上升曲線上踩下剎車後的給「完蛋的人生」心肺復甦的故事。這也是兩人繼《繼承者們》之後，兩人時隔10年再次合作，讓不少劇迷都相當期待！
（圖源：IG@phs1116）

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