《戀人2》終於在10月13日首播：南宮珉與安恩真親自挑出的觀前看點有這些～

MBC金土電視劇《戀人》第一部分播畢後，受到廣大觀眾們的喜愛，終於也等到了10月13日公開第二部分。第一部的最終，因為戰亂而為家人選擇留下的安恩真，在最後關頭淚眼送別南宮珉，留下心碎的離別。第二部分兩人會如何重逢？

2023年8月首播的《戀人》第一部，以強力的敘事以及動人台詞與情節，演員們細膩的演技力量，得到觀眾們的高度喜愛，整部作品大獲好評，收視率更是衝高到12.2％，相隔一個多月終於第二部也即將問世，演員們以及導演親自說明觀前看點。



導演表示第一部當中所累積的眾多人物們的情感，即將在第二部分有更大的發展，最大看點自然是在李長賢（南宮珉飾）與柳吉彩（安恩真飾）會在什麼情況下重逢，還有除了主角之外，因戰亂而被帶往清朝的其他人們，將如何努力生存下去甚至逃脫，這些百姓們努力奮戰的精神也是二大看點。南宮珉也表示希望大家多多關注男女主角兩人的戀情走向，希望大家滿懷深情觀賞這對CP。



女主角安恩真在劇中則是表現出從無憂無慮只嚮往遇見夢中人的大家閨秀，歷經戰亂而成為被激發出勇氣的堅韌女子，而她對於第二部的看點則表示，最精采的部分在於長賢與吉彩兩人都想要守護對方的心情，以及兩人若有似無的情愫。飾演男二的李學周，也表示希望觀眾們期待男女主角的愛情將走向什麼樣的結局。



MBC金土電視劇《戀人2》第11集與第12集將延長播出90分鐘，讓等待已久的觀眾們一解對主角們的思念。

Erin@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞