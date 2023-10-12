《犬系戀人》車銀優：為了拍攝和狗狗親親的場面而嘗試吃貓零食！「感覺自己變成狗狗」

車銀優新作品MBC《犬系戀人》昨日首播，日前他在為戲宣傳時也提到了拍攝時的小趣事，為了拍攝這部戲而嘗試吃貓食，並且因為拍攝時是冬天，為了說台詞時不哈出白煙也特別做出努力。

《犬系戀人》劇情描述一旦接吻就會變成狗的女人，以及能夠破除這個魔咒但卻又很怕狗的男人，兩人之間所產生的浪漫奇幻喜劇。而電視劇中車銀優也必須與狗狗有親親的鏡頭，他笑說狗狗很難集中注意力在一個點上，所以不好控制，也沒有辦法順利像劇本上寫的要跟他親親，所以車銀優只好在嘴唇上塗了貓零食，讓狗狗會舔著吃。車銀優表示「生平第一次嘗到，但貓零食並不好吃，感覺自己變成狗狗」。



當日DJ主持人提到，《犬系戀人》聽說是在冬天拍攝的，此時主要演員們車銀優、朴圭瑛以及李玹雨都不約而同表示，拍攝時真的超級冷，朴圭瑛也提到為了說話不能產生白煙，一直到正式拍攝之前他們口中都含著冰塊，這樣能讓畫面比較好看。不過同時大家也看向車銀優說「但是不是沒有太大效果」，車銀優對此真實效果也開始變得支支吾吾起來…現場氣氛相當有趣。



朴圭瑛表示，因為自己的角色台詞實在不少，所以當時她真的咬了很多冰塊，車銀優則說雖然拍攝時很冷，但身上的服裝卻很單薄，播出時應該是夏天進入初秋之際，所以如果畫面中嘴裡出現白煙可能不合適，所以大家想辦法避免這樣的情況。那麼明明很冷又要裝作不冷，在演出時困難點是什麼呢？李玹雨則說，雖然很冷但身體不能發抖，但這很難控制住。



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