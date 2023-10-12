《犬系恋人》车银优：为了拍摄和狗狗亲亲的场面而尝试吃猫零食！「感觉自己变成狗狗」

车银优新作品MBC《犬系恋人》昨日首播，日前他在为戏宣传时也提到了拍摄时的小趣事，为了拍摄这部戏而尝试吃猫食，并且因为拍摄时是冬天，为了说台词时不哈出白烟也特别做出努力。

《犬系恋人》剧情描述一旦接吻就会变成狗的女人，以及能够破除这个魔咒但却又很怕狗的男人，两人之间所产生的浪漫奇幻喜剧。而电视剧中车银优也必须与狗狗有亲亲的镜头，他笑说狗狗很难集中注意力在一个点上，所以不好控制，也没有办法顺利像剧本上写的要跟他亲亲，所以车银优只好在嘴唇上涂了猫零食，让狗狗会舔著吃。车银优表示「生平第一次尝到，但猫零食并不好吃，感觉自己变成狗狗」。



当日DJ主持人提到，《犬系恋人》听说是在冬天拍摄的，此时主要演员们车银优、朴圭瑛以及李玹雨都不约而同表示，拍摄时真的超级冷，朴圭瑛也提到为了说话不能产生白烟，一直到正式拍摄之前他们口中都含著冰块，这样能让画面比较好看。不过同时大家也看向车银优说「但是不是没有太大效果」，车银优对此真实效果也开始变得支支吾吾起来…现场气氛相当有趣。



朴圭瑛表示，因为自己的角色台词实在不少，所以当时她真的咬了很多冰块，车银优则说虽然拍摄时很冷，但身上的服装却很单薄，播出时应该是夏天进入初秋之际，所以如果画面中嘴里出现白烟可能不合适，所以大家想办法避免这样的情况。那么明明很冷又要装作不冷，在演出时困难点是什么呢？李玹雨则说，虽然很冷但身体不能发抖，但这很难控制住。



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