IVE張員瑛鼻子是假的？韓網友質疑：她說話時鼻子會動

韓國網友們對IVE人氣成員張員瑛的質疑、討論，每一次都驗證了這句「人紅是非多」的老話。

作為當代K-POP四代團中的佼佼者，張員瑛一直都是話題中心人物，一舉一動備受關注，吃個草莓都能衝上熱搜，20歲出頭的她也背負了不少壓力，好在她曾經透露過自己不太在意別人的想法，網路上五花八門的負面評論根本打擊不了她。

最近韓網上又出現了挑剔張員瑛的貼文，這次是說她鼻子奇怪，懷疑她整容了，因為她說話時鼻子在移動。有韓國網友貼出了他對IVE張員瑛鼻子比例有懷疑的圖片。張員瑛的衣服上別著一個小麥克風，可見她正在出席活動。網友指出張員瑛轉過頭說話時，她的鼻尖隨著她的嘴唇而突然上、下起伏，鼻子位置發生了變化，鼻尖下垂。因此該網友推測張員瑛的鼻子是假的。

不過很快就有更多的粉絲和網友來反駁原貼主，表示：「你說話的時候鼻子也會動來動去的」、「她是自然美人，沒動過」、「就她那麼多行程，哪有時間整容啊」、「之前說她整了下巴，現在又說她動了鼻子」、「這是自然現象啊，鼻子肌肉運動造成的，這很正常」等。

話又說回來，張員瑛的顏值哪怕是放在K-POP這個大花田裡也是頂級。 日前IVE在首爾舉辦出道以來的首次演唱會，兩天的精彩演出讓粉絲們大飽眼福，尤其是張員瑛的舞台look又一次引爆熱議，瀏海造型配上中分長髮造型亮相的她，加上誇張的美貌，她簡直就像真實的公主殿下。

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