自我控管超嚴格！《詐騙女王》嚴正化：「20歲時的體重跟現在只差5公斤！衣服雖然緊了些但都還穿得下！」

至今年紀已經50好幾的歌手兼演員嚴正化，在日前訪談中自曝自己還能穿得下20歲時的服裝！過了30年竟然只胖5公斤！

今日嚴正化登上SBS Power FM節目為自己的最新電影《詐騙女王》進行宣傳活動，嚴正化被聽眾問到，她是不是遵循晚上不吃泡麵這個原則，而她也回答「不吃泡麵」，不過她也接著表示，若是跟一些好姊妹見面時，總是會吃個不停，吃非常多，撐到了必須解開腰帶的這程度，不過似乎真的都不是吃泡麵，可能是其他食物。



主持人還提到嚴正化似乎對食物內的內容物成分很介意，只要有某成分她就不吃，稱讚她是一個對自己身材與健康管理相當嚴格的人。嚴正化也表示，最近幾年的確都有在做飲食上的控管，雖然沒辦法完全做到生酮飲食，不過還是能夠努力盡量不吃碳水化合物以及糖，其實這一部分也會有很大的幫助。



嚴正化也被問到自己的體重是比以前更輕還是更重了些呢？她大方表示，其實相差不多，當她全盛時期演唱「背叛的玫瑰」以及「Poison」時期，大約20歲後半期接近30歲，那時的自己真的很瘦，但那時的體重大約比現在少了5公斤左右。雖然當時的衣服現在穿起來是有點緊，不過還不至於到穿不下的地步。將近30年只胖5公斤，可見得嚴正化對自己身材管理相當嚴格，不過她也表示更滿意現在的自己。



嚴正化暌違多年重回大螢幕的電影新作《詐騙女王》也即將在10月20日與台灣觀眾們見面！

Erin@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞