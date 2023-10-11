自我控管超严格！《诈骗女王》严正化：「20岁时的体重跟现在只差5公斤！衣服虽然紧了些但都还穿得下！」

至今年纪已经50好几的歌手兼演员严正化，在日前访谈中自曝自己还能穿得下20岁时的服装！过了30年竟然只胖5公斤！

今日严正化登上SBS Power FM节目为自己的最新电影《诈骗女王》进行宣传活动，严正化被听众问到，她是不是遵循晚上不吃泡面这个原则，而她也回答「不吃泡面」，不过她也接著表示，若是跟一些好姊妹见面时，总是会吃个不停，吃非常多，撑到了必须解开腰带的这程度，不过似乎真的都不是吃泡面，可能是其他食物。



主持人还提到严正化似乎对食物内的内容物成分很介意，只要有某成分她就不吃，称赞她是一个对自己身材与健康管理相当严格的人。严正化也表示，最近几年的确都有在做饮食上的控管，虽然没办法完全做到生酮饮食，不过还是能够努力尽量不吃碳水化合物以及糖，其实这一部分也会有很大的帮助。



严正化也被问到自己的体重是比以前更轻还是更重了些呢？她大方表示，其实相差不多，当她全盛时期演唱「背叛的玫瑰」以及「Poison」时期，大约20岁后半期接近30岁，那时的自己真的很瘦，但那时的体重大约比现在少了5公斤左右。虽然当时的衣服现在穿起来是有点紧，不过还不至於到穿不下的地步。将近30年只胖5公斤，可见得严正化对自己身材管理相当严格，不过她也表示更满意现在的自己。



严正化暌违多年重回大萤幕的电影新作《诈骗女王》也即将在10月20日与台湾观众们见面！

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