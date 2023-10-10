BTS防彈少年團V參加派對喝酒喝到一半就「逃跑」的原因！得知真相的粉絲：這也太可愛了吧

美國知名說唱歌手Lil Uzi Vert日前赴韓舉辦演唱會，結束後又進行了After Party，防彈少年團成員RM和V都有份參加，但V中途「逃」回家與粉絲開直播互動，引爆ARMY們的熱議。

派對還沒結束，V就提前回家了，到家之後還在weverse上直播與粉絲聊天。 據V透露，他覺得再待下去的話肯定會醉，「和南俊兄（RM）喝了一點酒，再喝下去肯定就要醉了，所以就回來了，那邊很吵，我又想開weverse直播，但在那裡開直播的話又很奇怪，所以我就連忙打計程車回來啦。」直播途中RM也出現在了留言區，看到哥哥亮相，V也露出大大的笑容向哥哥撒嬌。



술마시다가취할것같아서왔는데

술마시는중에도라이브생각나서집오자마자켯대



......뷔가 날 너무 좋아해 pic.twitter.com/Pef051wJWR — 꿀베 (@BONITO_XIN) October 8, 2023

得知事情來龍去脈的粉絲們紛紛留言評論：「V怎麼每個行為都那麼可愛呢」、「為了開直播打計程車回家，哈哈哈哈，好可愛」、「又帥又可愛」等。

其實V並不是一個愛喝酒的人，而他最討厭的就是啤酒，他也曾在直播中透露過很這一點，稱這輩子最多只喝過3次啤酒。 前幾天公開的《出差溝通之神：瑞鎮家篇》中，V就把對啤酒的討厭呈現得淋漓盡致。 V和李瑞鎮、朴敘俊、崔宇植、鄭裕美等人一起吃飯，除了V之外大家都喝著啤酒，只有V一人喝水，舉著水杯和眾人碰杯的樣子笑翻網友。



此外，V於9月8日發行了個人首張專輯《Layover》，新曲連續3周登上BILLBOARD TOP200，在國內外收穫了火爆的人氣。

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