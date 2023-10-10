BTS防弹少年团V参加派对喝酒喝到一半就「逃跑」的原因！得知真相的粉丝：这也太可爱了吧

美国知名说唱歌手Lil Uzi Vert（利尔・乌兹・弗特）日前赴韩举办演唱会，结束后又进行了After Party（派对），防弹少年团成员 RM 和 V 都有份参加，但 V 中途「逃」回家与粉丝开直播互动，引爆 ARMY 粉丝们的热议。

派对还没结束，V 就提前回家了，到家之后还在 weverse 上直播与粉丝聊天。 据 V 透露，他觉得再待下去的话肯定会醉，「和南俊兄（RM）喝了一点酒，再喝下去肯定就要醉了，所以就回来了，那边很吵，我又想开 weverse 直播，但在那里开直播的话又很奇怪，所以我就连忙叫计程车回来啦。」直播途中 RM 也出现在了留言区，看到哥哥亮相，V 也露出大大的笑容向哥哥撒娇。

술마시다가취할것같아서왔는데

술마시는중에도라이브생각나서집오자마자켯대



......뷔가 날 너무 좋아해 pic.twitter.com/Pef051wJWR — 꿀베 (@BONITO_XIN) October 8, 2023

得知事情来龙去脉的粉丝们纷纷留言评论：「V 怎么每个行为都那么可爱呢」、「为了开直播叫计程车回家，哈哈哈哈，好可爱」、「又帅又可爱」等。

其实 V 并不是一个爱喝酒的人，而他最讨厌的就是啤酒，他也曾在直播中透露过很这一点，称这辈子最多只喝过3次啤酒。 前几天公开的《出差沟通之神：瑞镇家篇》中，V 就把对啤酒的讨厌呈现得淋漓尽致。 V 和李瑞镇、朴叙俊、崔宇植、郑裕美等人一起吃饭，除了 V 之外大家都喝著啤酒，只有 V 一人喝水，举著水杯和众人碰杯的样子笑翻网友。

此外，V 於9月8日发行了个人首张专辑《Layover》，新曲连续3周登上 Billboard TOP 200，在国内外收获了火爆的人气。

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