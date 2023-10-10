人氣男團SEVENTEEN綜藝感最強小分隊BSS夫碩順將出演《Running Man》！粉絲：「前輩們要小心了」

粉絲們都特別期待夫碩順（勝寛、DK、Hoshi）的綜藝感，會和RM成員們擦出什麼火花呢？

昨晚，韓媒mydaily獨家報導了人氣男團 SEVENTEEN 的小分隊夫碩順（BSS）將出演SBS熱門綜藝節目《Running Man》，消息一出立刻引發粉絲之間的熱烈關注。



夫碩順成員三人近期作為嘉賓參加了節目的錄製，他們出演的片段也預計在10月中旬播出，讓克拉（CARAT．粉絲名）們都非常的期待。夫碩順也時常展現出「勇者無懼」的綜藝精神，這也讓大眾非常好奇，他們與綜藝圈大前輩們見面後的互動會是如何？想必會出現很多經典爆笑的場面。



*延伸閱讀：四代團就由我們接手了！Seventeen夫碩順公開向後輩們喊話場面超爆笑，粉絲：「新人可以這麼囂張的嗎」



小分隊夫碩順推出過的〈Just do it〉（無所畏懼）和〈Fighting〉（加油）都是相當熱門的歌曲，歡快且充滿力量的鼓勵著廣大聽眾，受到許多人的喜愛。所屬男團SEVENTEEN也確定在10月23日發行迷你11輯《SEVENTEENTH HEAVEN》。



▼夫碩順〈Fighting〉MV：



▼SEVENTEEN迷你11輯《SEVENTEENTH HEAVEN》開幕慶典影片：



Mico@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞