人气男团SEVENTEEN综艺感最强小分队BSS夫硕顺将出演《Running Man》！粉丝：「前辈们要小心了」
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人气男团SEVENTEEN综艺感最强小分队BSS夫硕顺将出演《Running Man》！粉丝：「前辈们要小心了」

综艺   2023年10月10日   星期二09:57   Mico  

（封面图源：FB@SEVENTEEN）

粉丝们都特别期待夫硕顺（胜寛、DK、Hoshi）的综艺感，会和RM成员们擦出什么火花呢？

昨晚，韩媒mydaily独家报导了人气男团 SEVENTEEN 的小分队夫硕顺（BSS）将出演SBS热门综艺节目《Running Man》，消息一出立刻引发粉丝之间的热烈关注。
（图源：FB@SEVENTEEN）

夫硕顺成员三人近期作为嘉宾参加了节目的录制，他们出演的片段也预计在10月中旬播出，让克拉（CARAT．粉丝名）们都非常的期待。夫硕顺也时常展现出「勇者无惧」的综艺精神，这也让大众非常好奇，他们与综艺圈大前辈们见面后的互动会是如何？想必会出现很多经典爆笑的场面。
（图源：FB@SEVENTEEN）

*延伸阅读：四代团就由我们接手了！Seventeen夫硕顺公开向后辈们喊话场面超爆笑，粉丝：「新人可以这么嚣张的吗」
（图源：FB@SEVENTEEN）

小分队夫硕顺推出过的〈Just do it〉（无所畏惧）和〈Fighting〉（加油）都是相当热门的歌曲，欢快且充满力量的鼓励著广大听众，受到许多人的喜爱。所属男团SEVENTEEN也确定在10月23日发行迷你11辑《SEVENTEENTH HEAVEN》。
（图源：FB@SEVENTEEN）（图源：FB@SEVENTEEN）

▼夫硕顺〈Fighting〉MV：

▼SEVENTEEN迷你11辑《SEVENTEENTH HEAVEN》开幕庆典影片：

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