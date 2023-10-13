《恶中之恶》剧情迈入最高潮！池昌旭双手沾满鲜血　「最后这幕」警察身份恐怕回不去了

Disney+原创韩剧持续席卷全球！由池昌旭、魏河俊（魏嘏隽）主演的警匪剧《恶中之恶》叫好叫座，在南韩与台湾收看排行榜稳居前三名。在最近集数中已经进入最高潮，潜入黑帮阵营的警察朴俊末（池昌旭饰演）的卧底身分即将被揭发，而他与黑道大老郑企铁（魏河俊饰演）、妻子刘宜贞（林世美饰演）三人之间似乎也有了「第四者」李海莲。



感情线出现第四人？

远从中国大陆来的毒品经销商，这位神秘的女子李海莲（Bibi 金亨瑞饰演）从现身就很有个人特色，包含直接跟郑企铁开诚布公的说出日方给她的条件，以及讲话慢悠悠却一针见血的模样，绝对是个狠角色。虽然是跟郑企铁交易，但她却悄悄盯上了身边的小弟俊末，还开口跟他约会、伴游。俊末似乎也想顺水推舟利用「美色」来吸引这位大客户，两人之间的化学变化又会如何？是否又有多一条感情线？令人好奇。



俊末的身份将被揭穿

企铁带著宜贞前往教会，希望可以透过教会朋友，让她减轻丧母之痛，却无意间听到宜贞欺骗自己的秘密，再联想到她与俊末不寻常的关系，因此他决定私下调查，甚至把宜贞当作人质想要钓出真相。同一时间警方也掌握消息，俊末心急如焚，一方面是他的真实身份恐怕要被揭穿，另一方面也是害怕自己心爱的太太会有什么不测。但如此一来他在企铁身边累积已久的信任感恐怕也将被撼动。



沾满鲜血的卧底警察

从选择成为卧底警察开始，俊末似乎也注定踏上一条不归路。为了阻止侦探向企铁透露自己的警察身份，俊末意外将侦探杀死。双手沾满鲜血的他，人生似乎也开始偏离轨道。当自己的身份卷进警察与黑帮的冲突身份时，他只能任由摆布。剧情也紧扣剧名《恶中之恶》的背后含义，究竟「恶」的定义是什么？隐藏在正义背后的刽子手，是否能够被原谅？俊末只能自己找出答案。



电梯打戏成最大亮点

不少网友在看完最新集数之后，都直呼印象最深刻的莫过於企铁手下两位小弟的电梯精彩打戏。崔正培（林成宰饰演）与企铁闹翻后，在电梯遇上了昔日的同事，也是一位专业杀手的徐钟烈（李信基饰演）。两人激烈的扭打一团，喷血、折手样样来，让人光看就想喊痛！最终崔正培被打倒在地，虚弱著喊著「混蛋」，接著门逐渐关上。残忍的暴力美学让人不忍直视，也必须再次呼吁，歹路不好走啊～



《恶中之恶》剧情已经进入高潮，企铁跟俊末之间的关系即将被揭开。企铁若得知自己的心腹与爱人是夫妻，且一切都是为了让自己走入警方的骗局，内心会有多麽崩溃。而俊末与李海莲之间可能也将有另一波秘密将形成，精彩又刺激的剧情，千万不要错过每周三下午上档的《恶中之恶》！

Disney+原创剧《恶中之恶》每周三下午3:00上架新集数！

●立即观看：https://www.disneyplus.com/zh-hant/series/the-worst-of-evil/29IM2a96KyDP

●脸书粉丝团：https://www.facebook.com/DisneyPlusTW/

●Instagram：https://www.instagram.com/disneyplustw/

专栏组@ 韩星网 / KoreaStarDaily.com / 转载查询，请先联络我们

相关新闻