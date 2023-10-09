《MOVING 異能》第一次聽到自己是趙寅成＆韓孝周的兒子感覺如何？李正河回答太爆笑 XD

8日播出的JTBC新聞節目《News Room》中，李正河作為嘉賓出演並進行訪談。

當天，李正河表示：「最近很多人認出我了，能叫我奉皙真是太好了，作品出來的時候，比起正河，我更喜歡叫劇中的名字，自豪感也上升了，也很欣慰。」



李正河在 Disney+《MOVING 異能》中飾演金斗植（趙寅成 飾）和李美賢（韓孝周 飾）兒子「金奉皙」一角。姜智英主播對李正河說：「劇中飾演趙寅成、韓孝周的兒子。爸爸是趙寅成，媽媽是韓孝周，第一次聽到的時候感覺如何？」



李正河開玩笑說：「好像生錯人了！」接著又說：「首先從外貌上來看，非常帥氣，從小就看著前輩們的演技長大，感覺就像做夢一樣，我竟然成為孩子。」之後他也炫耀三人的深厚感情，表示前輩們讓我叫爸爸、媽媽，我真的很想他們，現在也想媽媽（韓孝周）了。



8日在釜山國際電影節舉行的「亞洲內容大獎&全球OTT大獎」上，李正河憑藉著《MOVING 異能》奪下最佳新人男演員。他表示：「將把這份無限的榮耀獻給'《MOVING 異能》和我們公司的Namoo Actors家族。我從小就夢想成爲演員，很好奇站在頒獎典禮上會是什麼心情，雖然很緊張，但真的很幸福。」分享獲獎的喜悅，而趙寅成、韓孝周也在IG限時動態祝賀兒子得獎。

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