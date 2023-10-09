《MOVING 异能》第一次听到自己是赵寅成＆韩孝周的儿子感觉如何？李正河回答太爆笑 XD

8日播出的JTBC新闻节目《News Room》中，李正河作为嘉宾出演并进行访谈。

当天，李正河表示：「最近很多人认出我了，能叫我奉皙真是太好了，作品出来的时候，比起正河，我更喜欢叫剧中的名字，自豪感也上升了，也很欣慰。」



李正河在 Disney+《MOVING 异能》中饰演金斗植（赵寅成 饰）和李美贤（韩孝周 饰）儿子「金奉皙」一角。姜智英主播对李正河说：「剧中饰演赵寅成、韩孝周的儿子。爸爸是赵寅成，妈妈是韩孝周，第一次听到的时候感觉如何？」



李正河开玩笑说：「好像生错人了！」接著又说：「首先从外貌上来看，非常帅气，从小就看著前辈们的演技长大，感觉就像做梦一样，我竟然成为孩子。」之后他也炫耀三人的深厚感情，表示前辈们让我叫爸爸、妈妈，我真的很想他们，现在也想妈妈（韩孝周）了。



8日在釜山国际电影节举行的「亚洲内容大奖&全球OTT大奖」上，李正河凭藉著《MOVING 异能》夺下最佳新人男演员。他表示：「将把这份无限的荣耀献给'《MOVING 异能》和我们公司的Namoo Actors家族。我从小就梦想成爲演员，很好奇站在颁奖典礼上会是什么心情，虽然很紧张，但真的很幸福。」分享获奖的喜悦，而赵寅成、韩孝周也在IG限时动态祝贺儿子得奖。

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