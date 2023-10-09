《惡中之惡》 「動作戲男神」池昌旭哭戲演技爆發超驚豔，致敬《英雄本色》藏彩蛋！

的Disney+ 警匪動作大戲《惡中之惡》本週播出至第5集，兩位「國民老公」在劇中展開激烈對決，池昌旭扮演的鄉村警官「朴俊末」為了查案潛入販毒集團，更與江南幫派老大鄭企鐵（魏嘏雋 飾）結為好友，兩人也將與各路幫派展開生死殊戰。

此外，周潤發最近才於釜山影展領取「亞洲電影人獎」，而他主演的黑幫動作片《英雄本色》一直是許多韓國影迷心中的經典，池昌旭因為在劇中多次驍勇善戰拯救老大，還被幫派同夥誇讚「簡直就像周潤發一樣，超級神，打都打不死」，意外成為劇中彩蛋之一。



《惡中之惡》從第一集開始劇情節奏就相當快速刺激，朴俊末原本打算獨自臥底完成緝毒任務，但他同樣身為警察的妻子劉宜貞（林世美 飾）竟是自己臥底的黑幫集團老大鄭企鐵的初戀女友，鄭企鐵甚至不惜一切調查劉宜貞的背景，想要擄獲佳人芳心，讓危險的臥底任務，瞬間因為加入複雜的三角關係變得更加複雜迷離，此外再加上中國幫派、日本幫派也想要捲入首爾的毒品市場搶奪商機，這群人即將讓整座城市掀起腥風血雨。

值得一提的是，周潤發曾於90年代與吳宇森合作多部精彩港片，包括《英雄本色》、《喋血雙雄》都是當代經典，更深獲韓國影迷喜愛。《惡中之惡》中的場景布置也相當用心，不僅在主角群的黑幫巢穴中掛上致敬《英雄本色》和《喋血雙雄》的相關電影海報，再加上池昌旭扮演的朴俊末總是身先士卒，為了保護老大多次與敵人廝殺到滿身傷痕，卻總是能奇蹟存活下來，讓他在黑幫的夥伴「龍大」也不免誇讚，「你是周潤發嗎？打都打不死」，也讓台灣觀眾代入感極強。



朴俊末在劇中也展現身為臥底之苦，眼見最疼愛他的岳母過世，卻礙於臥底身分無法上前弔唁，只能站在遠方偷偷落淚，這段戲同樣被網友盛讚為神演技，直呼「池昌旭的哭戲真的超強！」此外，鄭企鐵雖然已經是在首爾呼風喚雨的黑幫老大，但是性格純情，一直難忘初戀，也想卯足全力追回劉宜貞，但他渾然不知初戀女友的真正丈夫竟是潛藏自己身邊的臥底，讓全劇故事除了有霸氣外露又暴力刺激的黑幫元素和超強動作戲外，更有危險曖昧的三角戀讓粉絲們都相當期待接下來的故事發展。



《惡中之惡》故事背景設定在 1990 年代的首爾，講述一名前 DJ 在掌握一個黑道組織之後，開始在城市裡的夜店販售被暱稱為「江南水晶」（暫譯）的新型強效毒品。由於警方對此類毒品的來源所知甚少，為了破獲這個猖獗的販毒組織，鄉村警官朴俊末（池昌旭 飾）接獲任務潛入組織內部，卻意外發現同樣身為警探的妻子劉宜貞（林世美 飾）也自願參與了這次的危險任務，而且似乎與這名罪大惡極的販毒集團首領鄭企鐵（魏河俊 飾）有著一段不可告人的過往。警匪動作劇《惡中之惡》已在Disney+ 熱播中，並於每週三下午3:00更新最新集數。

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