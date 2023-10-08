清新亮相！韩版《听说》卢允瑞X洪庆剧照首度公开，两位演员还一起认证金裕贞的应援咖啡车～

卢允瑞和洪庆都曾和金裕贞合作过呢！

《听说》是2009年在台湾首映的电影，由陈意涵、彭于晏等主演，旨在宣传台北听障奥运，描述「秧秧」（陈意涵 饰）和天阔（彭于晏 饰）误打误撞以为彼此是听障，用手语沟通继而相恋的故事。

今年（2023年），韩国宣布翻拍《听说》，并找来《浪漫速成班》洪允瑞及《恶鬼》洪庆担任主演，日前公开首张剧照。洪庆饰演在父母店里打工的「龙俊」，卢允瑞饰演为抚养听觉障碍的妹妹而生活的「夏天」。某天，龙俊在送外卖的途中遇到夏天并一见钟情，夏天也逐渐对温暖的龙俊敞开心房。

近期，卢允瑞通过个人Instagram分享金裕贞的应援咖啡车认证照，她与洪庆的「清新合照」也引发话题。在选角新闻公开后，不少韩国影迷表示期待，认为两位演员的外型搭、演技好，尤其是卢允瑞：「太适合了，就是台湾初恋电影女主角的感觉」。

在应援咖啡车上，还可以看到金裕贞分别与卢允瑞、洪庆的合照。金裕贞曾和卢允瑞合作Netflix电影《20 世纪少女》，也曾和洪庆合作《红天机》。年纪相近的三位演员看起来感情很好呢！

홍경과 노윤서가 말아줄 청설 리메이크도 기대해주세요!!

첫사랑 조작할 그들이 곧 옵니다..

오는 8월에 크랭크인할 예정이라고 합니다

빨라도 내년 안에 나올 거 같아요!!!!! pic.twitter.com/t9mGFIXnKF — 웁스 (@ooops_hey) July 9, 2023

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